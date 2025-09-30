ちいかわとココスがコラボ！世界観イメージの限定メニューやコラボグッズ、一部店舗だけのパネル展示も
【モデルプレス＝2025/09/30】ファミリーレストランのココスは、人気キャラクター・ちいかわとのコラボ企画「ココスへようこそ！おいしいってしあわせキャンペーン」を、2025年10月16日（木）から12月10日（水）まで開催する。
今回のコラボ企画では、「ちいかわ」のちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコがスタッフ風の衣装を着たココス限定オリジナルイラストで登場。期間中は、全国のココス店舗にてちいかわのの世界観をイメージしたコラボメニューの販売、オリジナルグッズのプレゼント、さらにレシートを使って応募するWEB抽選など、盛りだくさんの内容となっている。
さらに、東京都・平和台店限定のラッピング装飾に加え、4店舗限定で行う特別パネルやポスター、のぼりなどの設置、一部店舗における「ココス限定！オリジナルラバーキーホルダー」や「ココス限定！オリジナルキルティング風ポーチ」の販売、スタンディパネルの設置を実施する。
コラボメニューは、全メニューにイメージ元になっているキャラクターのオリジナルピックが付いてくるのが特徴だ。数量限定のため、全メニュー1人につき各種類1食までの提供となる。
・第1弾（10月16日〜10月29日）
ちいかわのトマトクリーム包み焼きハンバーグ
ココスの名物「包み焼きハンバーグ」を、トマトクリームソースと白いステッペンチーズでちいかわをイメージした可愛らしい一品。たこさんウインナーや野菜をソースに絡めて味わう。
うさぎのツル〜ッとプリンパフェ
オレンジ香るCoCoプリンとマンゴーソースのイエローがインパクト抜群のパフェ。濃厚なマンゴーソース、マンゴーかき氷、パンナコッタ、マンゴーゼリーを組み合わせた、口いっぱいにマンゴーの甘さが広がるデザートだ。
・第2弾（10月30日〜11月12日）
ハチワレのクリームソース包み焼きハンバーグ
まろやかなホワイトソースにステッペンチーズと燻製ベーコンをトッピングした、ジューシーなハンバーグ。ハチワレがおもてなしする料理をイメージし、きのこや豆苗を添えている。
モモンガのピーチパフェ
モモンガをイメージしたブルーベリーソースと、甘みたっぷりの桃のコンポートを使用したパフェ。ブルーベリーゼリー、パンナコッタ、クラッシュパイの食感の変化も楽しめる。
・第3弾（11月13日〜11月26日）
うさぎのバターチキンカレー包み焼きハンバーグ
うさぎをイメージしたバターチキンカレーの包み焼きハンバーグ。マイルドなカレーソースとモッツァレラチーズが、ハンバーグとごろっとしたチキン、かぼちゃなどの食材と絶妙にマッチする。
至上の一服 ラッコのイチゴパフェ
ラッコが愛するイチゴパフェをココス流に再現。トップのハート形チョコがポイントで、イチゴのロールケーキ、イチゴかき氷、イチゴソース、イチゴゼリーと、イチゴを存分に堪能できる。パンナコッタと合わせるとイチゴミルクのような味わいになる。
・第4弾（11月27日〜12月10日）
ご褒美☆ハンバーグデミオムライス
作中に登場する巨大なオムライスをココス流にアレンジした一品。ケチャップライス、ハンバーグ、濃厚チェダーチーズ、スクランブルエッグで“巨・オムライス”のフォルムを再現している。デミグラスソースとベシャメルソースのコクを楽しめる。
くりまんじゅうのビターなチョコレートパフェ
ほろ苦いコーヒーゼリーとチョコを合わせた、くりまんじゅうをイメージした大人な味わいのパフェ。栗渋皮煮がトッピングされ、ビターな風味と優しい甘さが調和した、大人向けのデザートだ。
コラボメニュー以外にも、通常のグランドメニューから「コラボグッズ付き対象メインメニュー」（ビーフハンバーグステーキやココスのビーフカレーなど）や、「コラボグッズ付き限定価格メニュー」（CoCoプリン、ピッツァマルゲリータなど）が設定されている。これらのメニューを注文することでも、ココスオリジナルコラボグッズ（ランダム全4弾、各6種）がもらえる。
中でも「オリジナルスリーブ付きCoCoプリン」は、ちいかわたちの可愛らしいオリジナルデザインのスリーブ付きで提供される。
対象メニューの注文につきレシートに、その場で抽選結果が分かる応募コードが印字。応募ページ上にて応募コードを入力すると、対象メニュー1品の注文につき1ポイントが付与され、1ポイントごとに「ココスオリジナルドールハウス＋ソフビ人形6種セット」（200名限定）のWEB抽選に応募できる。第4弾のオリジナルコラボグッズのソフビ人形をコンプリートできる、ファン垂涎の限定アイテムだ。
一部店舗では、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコのスタンディパネルを展示。また、パネル展示店舗、装飾店舗にて「ココス限定！オリジナルラバーキーホルダー」と「ココス限定！オリジナルキルティング風ポーチ」が店頭で販売される。（modelpress編集部）
期間：2025年10月16日（木）〜12月10日（水）
対象店舗：空港店舗を除く、全507店舗が対象（9月30日時点）
