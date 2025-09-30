辻希美、三男が第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんをあやす様子公開「ぱっと見たら…」「癒し〜っ」
【モデルプレス＝2025/09/30】タレントの辻希美が9月29日、自身のブログを更新。三男・幸空（こあ）くんが第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんをあやす様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美、三男が妹をあやす微笑ましい姿
辻は「ぱっと見たら…コアがユメをあやしてくれてた」とリビングで三男が夢空ちゃんをあやす様子を公開。三男がおもちゃを使って夢空ちゃんと遊ぶ微笑ましい光景を撮影した。「癒し〜っ」と兄妹の触れ合いに喜びを綴っている。
また、「最近少しずつ目が見えるようになって来て あやすと笑うようになって来た気がします」と夢空ちゃんの成長を報告。「これからさらに楽しくなるね」と今後への期待を述べている。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「優しいお兄ちゃん」「癒される」「仲良し兄妹」「素敵な家族」「成長が楽しみ」といった声が上がっている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
