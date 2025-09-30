BOYNEXTDOOR¡¢¿·AL¡ØThe Action¡Ù¥³¥ó¥»¥×¥È¸ø³«¡ª¡È±Ç²è¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÅ¸³«
BOYNEXTDOOR¤¬¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤È¥Õ¥£¥ë¥à¤ò½é¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡¢¿¼Ìë¤ÎÅìµþ»¶ÊâSHOT
9·î29Æü¸á¸å10»þ¡¢BOYNEXTDOOR¤Ï¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Action¡Ù¤Î¡ÖPlay¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤È¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£·×27Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È±ÇÁü¤ò°ìµó¤Ë¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç6¿Í¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¹¹ð´ÇÈÄ¤ÎÁ°¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¥½¥ó¥Û¤Ï¡¢ÊªÀÅ¤«¤Çµ¤¤À¤ë¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¡¢¥ê¥¦¤Ï´ÇÈÄ¤Î´ñÈ´¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¶¯Îõ¤Ê´ãº¹¤·¤òÈäÏª¡£¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤è¤¦¤Ê´ÇÈÄ¤ÎÁ°¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥µ¥ó¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ç¤ª¤Ü¤í¤²¤Ê¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤·¡¢¥¤¥Ï¥ó¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥Ê¥¯¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Ñ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Æ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤Ï¡¢Ææ¤Î¿ÍÊª¤«¤é¡Ö·¯¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¤ò¸«¤¿¡£ËÜÅö¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ìÌÌ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖTHE ACTION¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¹¹ð´ÇÈÄ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¿·ºî¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤¿¡£
BOYNEXTDOOR¤Ï¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¡¢±Ç²è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Vlog·Á¼°¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢±Ç²èÀ©ºî¥Á¡¼¥à¡ÖTEAM THE ACTION¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥«¥´¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè1ÃÆ¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤È±ÇÁü¤Ï¡¢°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤òÇØ·Ê¤Ë±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î20Æü¸á¸å6»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Action¡Ù¤Ï¡¢À®Ä¹¤Ø¤Î¶¯¤¤³éË¾¤ò¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤¼«Ê¬¡×¤Ø¤È¿Ê¤à·è°Õ¤ò²Î¤¦¡£ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ÇÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤ë6¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¿·¤¿¤Ê²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë