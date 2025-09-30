気化熱の力で肌の火照りを逃がす。瞬間冷感！【きんだい】の冷ひやネックタオル50本入りがAmazonに登場中‼
火照った肌を素早く冷却。個装袋で持ち運びに便利な【きんだい】の冷ひやネックタオル50本入りがAmazonに登場!
きんだいの冷ひやネックタオルは、肌にのせた瞬間、火照りをすっと鎮める冷感シート。シートに含まれた水分が熱を吸収・蒸発することで、気化熱の作用により肌表面の温度を効率的に下げる。
メンソール配合の冷感成分がすぐに涼しさをもたらし、スポーツやイベント、アウトドアなど、暑さが気になるあらゆる場面で活躍。肌に直接触れる部分にはやさしい素材を使用し、快適な使用感を追求している。
さらに、アルミ蒸着フィルムによるパッケージ設計により、長期保存が可能。いざという時の備えとしても安心できる仕様となっている。
暑さに立ち向かう瞬間に、手軽に使える冷却ケアとして、日常から非常時まで幅広く対応する一枚。
