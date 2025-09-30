軽量でスリム型で持ち歩きやすい。遮光率100%・UV遮蔽率100%優れた遮熱効果【キザワ】の日傘がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
遮光率100%・UV遮蔽率100%！軽量スリム型で持ち歩きやすい【キザワ】の日傘がAmazonに登場!
キザワの日傘は、ゴールドとブラックを組み合わせた石突きが、傘全体にシックで高級感のある印象を与える。細部まで丁寧に仕上げられた意匠は、日常使いの中にさりげない美しさを添える。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
開閉時の指挟みを防ぐネイルガードを搭載し、安全性にも配慮。傘本体の留め具にはスナップボタンを採用しており、生地を簡単にまとめられる仕様となっている。
→【アイテム詳細を見る】
手元はバンブー・クリア・ラタンの3種類から選択可能。それぞれ異なる素材感があり、使用者のスタイルや季節感に合わせた選び方ができる。
→【アイテム詳細を見る】
機能性と意匠性を兼ね備えた一本。持つ人の所作に、静かな品格を添える。
遮光率100%・UV遮蔽率100%！軽量スリム型で持ち歩きやすい【キザワ】の日傘がAmazonに登場!
キザワの日傘は、ゴールドとブラックを組み合わせた石突きが、傘全体にシックで高級感のある印象を与える。細部まで丁寧に仕上げられた意匠は、日常使いの中にさりげない美しさを添える。
→【アイテム詳細を見る】
開閉時の指挟みを防ぐネイルガードを搭載し、安全性にも配慮。傘本体の留め具にはスナップボタンを採用しており、生地を簡単にまとめられる仕様となっている。
→【アイテム詳細を見る】
手元はバンブー・クリア・ラタンの3種類から選択可能。それぞれ異なる素材感があり、使用者のスタイルや季節感に合わせた選び方ができる。
→【アイテム詳細を見る】
機能性と意匠性を兼ね備えた一本。持つ人の所作に、静かな品格を添える。