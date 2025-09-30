【ウォーハンマーストア 10月の特典】 9月29日 公開

ゲームズワークショップは、10月4日から配布するミニチュアと購入特典の情報を9月29日に公開した。

ゲームズワークショップでは世界のウォーハンマーストア各店にて、毎月最初か2回目の土曜日に「ミニチュア・オヴ・ザ・マンス」として無料のミニチュア1体を配布している。10月のミニチュアは「スナイパーライフル」装備の「ラットリング」だ。通常「ラットリング」キットに収録されていないポーズとなっている。

また、ウォーハンマーストア各店での決済14,100円以上で1枚「コレクタブル・コイン」を配布している。10月は「ウォーハンマーデイ」という「ウォーハンマー」シリーズを祝う日があるため、コインのデザインは「ウォーハンマー40K」の「サンダーハンマー」、「ウォーハンマーAoS」の「シティ・オヴ・シグマー」が持つハンマーを描いている。

この他、通年「ピック＆ミックス」キャンペーンを実施している。ウォーハンマーストア各店で10色のシタデルカラーを同時に購入すると最も高価な1色を割り引くもので、通常カラーはもちろん、白いふたのプレミアムカラー、大型瓶のシェイド、テクニカルなども対象となる。

これから「ウォーハンマー」シリーズを始める初心者には、無料でペイント体験を提供している。ウォーハンマーストア各店で、「ウォーハンマー40K」なら「インフェルヌス・マリーン」、「ウォーハンマーAoS」なら「リベレイター」のミニチュアを1体使ってシタデルカラーを使ったペイントが可能で、ペイントしたミニチュアは進呈される。

また初心者に向けては、「バトルオナー」（戦いの栄誉）キャンペーンも提供している。「ウォーハンマー」の趣味の要素である「集める」、「作る」、「塗る」、「遊ぶ」、「読む」といった5つの体験をスタンプラリー形式で楽しめ、いくつかのスタンプを集めればグッズが進呈される。

10月4日、5日にはウォーハンマーストア各店で「アーミーズ・オン・パレード」イベントを実施する。趣味人たちが集めたミニチュアをジオラマやディスプレイ形式で展示するもので、各店に集まる特徴的な展示を見られるイベントとなっている。

