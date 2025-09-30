

かがわマラソン 大会アンバサダーの三津家貴也さん、福士加代子さん、志村美希さん

香川県などが2026年3月に開催する「かがわマラソン2026」の一般枠やふるさと納税枠などのランナー募集が10月6日に始まります。

かがわマラソンは2026年3月15日に初めて開催されるマラソン大会です。定員2000人の「香川県民優先枠」は、9月16日に募集を始め、わずか1時間36分で受付終了となりました。

10月6日に募集が始まるのは「一般枠」が先着7200人、「ふるさと納税枠」は香川県が300人、高松市と綾川町が100人ずつ、「海外在住者枠」は300人です。

参加料は1万4000円です（手数料別途必要）。ふるさと納税枠は、5万円の寄付の返礼品となっています。

申し込み方法は、「一般枠」はRUNNETから。「ふるさと納税枠」は、ふるさと納税ポータルサイトから申し込みをした後に、RUNNETの専用サイト案内が郵送され、そこからエントリーします。「海外在住者枠」は、RUN JAPANもしくはJTBスポーツステーションからです。

また、10月6日には、3kmと1kmの「高松ファンラン」もランナー募集が始まります。

3kmについては、一般枠200人とファミリー100組（200人）の募集です。1kmは一般枠100人の募集です。どちらもRUNNETで申し込み可能です。

これ以外にも、演奏やダンスなどのパフォーマンスで大会を盛り上げる「かがわ盛り上げ隊」の団体も10月6日から募集します。こちらは、かがわマラソンのHPから申し込みが必要です。