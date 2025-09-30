ウーブンシティが正式オープン

トヨタが進める未来型実験都市『トヨタ・ウーブンシティ（Toyota Woven City）』（以下ウーブンシティ）』が25日、正式に動き出した。

ウーブンシティは、トヨタ自動車東日本の東富士工場跡地にトヨタが独自に建設したもので、場所は富士山近くの静岡県裾野市だ。



ウーブンシティの計画が明らかになったのは、2020年1月のCESでのこと。CES（コンシューマ・エレクトロニクス・ショー）とは、ITや家電に関する世界最大級の国際見本市で、2010年代半ば以降は自動車メーカーの出展が急増した。

背景にあるのが、CASEと呼ばれる『自動車産業×IT産業』の新たなる産業の図式だ。CASEとは、通信によるコネクテッド、自動運転技術、シェアリングなどの新サービス、そしてエネルギー分野を踏まえた電動化を指す。

こうした業界の動向を『100年に一度の自動車産業再変革』と表現するように、自動車メーカー各社は自社事業の抜本的な見直しが迫られた。

そうした自動車産業にとって先行き不透明な時代に、トヨタが選んだ道は自ら都市を設計し、その中で具体的な研究開発を進めようという大胆な発想だった。これが、ウーブンシティである。

グローバルで見れば、国や地方政府と大手IT企業が連携した、いわゆるスマートシティ構想があるが、ウーブンシティは単なるスマートシティではないようだ。その実態について、ウーブンシティの中を実際に巡りながら関係者から話を聞いた。

インベンターズとウィーバーズ

今回のオープンの正式名称は『フェイズ1オフィシャルローンチ』。フェイズ1の敷地面積は約4万7000平米で、マンションのような建物が複数立ち並ぶエリアだ。

続くフェイズ2は、敷地面積が18万2000平米あり様々な交通を想定した大規模テストコースが含まれるエリア。さらに、旧東富士工場の建物をリノベーションした『インベンターガレージ』（約6万5000平米）を含めて、ウーブンシティには大きく3つのエリアがある。



フェイズ1の敷地面積は約4万7000平米で、マンションのような建物が複数立ち並ぶ。 トヨタ自動車

『インベンターズ』（開発者）は現在、トヨタ・グループ各社を含めた20社が加わっており、今後は海外の事業者なども含めて様々な企業やアーティストなどが参画する可能性がある。

一方で、『ウィーバーズ』は住民やビジターなど実際にウーブンシティで生活したり空間を楽しむ人達を指す。フェイズ1ではまず、数十人が居住し、近い将来には300人程度まで拡大する予定だ。

では、インベーダーズの実証内容について詳しく見ていこう。

まず、ダイキン工業は『花粉レス空間』として、特定の住戸に花粉の進入を防ぐ換気システムを導入する。また室内のセンサーで花粉を検知した場合、換気システムが自動で稼働する。

次にダイドードリンコは、空間と調和し感性に訴える新型自販機『HAKU』の開発を目指す。同社の事業は約9割を自販機を通じて行うのが同業他社との大きな違い。だが近年は、人口減少やコンビニの普及などで自販機の設置数が全国で減っているため、新たなビジネスモデルの構築を考えており、その実証の場としてウーブンシティを選んだ。

キモは『カケザン』

次いで、日清食品は、栄養最適化テクノロジーを用いた新たな食文化の共創を目指すコミュニティについて実証する。

一例として、今回は『こんなにジャンクでおいしいのに!?』と銘打ち、タンパク質、糖質、炭水化物の3大栄養素のバランスを保ちながら、各種ビタミンなど33種類の栄養素を調整。



ウーブン・バイ・トヨタ社のシニアバイズプレジデント、豊田大輔氏。豊田章男氏の息子となる。 桃田健史

エネルギーで547kcal、食塩相当量2.8g、そして飽和脂肪酸3.4gに抑えることに成功したハンバーガー、ポテト、コーラのセットを試食した。通常だと900kcalに達するようなガッツリ系だが、食べ応えがあり満足度がとても高かった。

教育分野からは増進会（Z会）が参加し、『最高の教育』を実証、発明、体現する幼児教育の場を設けた。家族の同意を得た上で、室内に設置したモニター映像をトヨタのAI技術で解析し、教育の最適化を目指すという画期的な試みだ。

同様に室内モニターの映像解析を、UCCジャパンでは上島珈琲店の一部スペースで行い『コーヒー×人』の行動や感情の変化などを研究する。

また、ペット向け製薬などで国内シェア1位の共立製薬は、欧米に比べて遅れている日本でのペットと人の『より良い共生生活のあり方』を探る。

その他、トヨタ・グループからは、車両を自動牽引するシステムや、小型自動ロボットや荷物の集荷や配達を自動で行うロボットなどを展示した。

こうした様々なトライがあるウーブンシティは、いつまでにどのような成果を示すという従来の物差しではなく、ここに集う人と企業が『カケザン』によって新たな価値を生み出す場として一歩づく前進することを重んじている。