ミャクミャク×阪神タイガースリーグ優勝ビジュアル発表 グッズ販売開始・会場の外でも【アイテム一覧・販売場所】
大阪・関西万博のミャクミャクの阪神タイガース・リーグ優勝グッズが、9月30日までに発表された。ヘソプロダクションが、9月下旬より販売する。
【画像複数】ミャクミャク×阪神タイガースリーグ優勝 アクリルキーホルダーなど
万博は10月13日に閉幕するが、阪神はその後、クライマックスシリーズ、そして日本シリーズに挑むことになる。
■商品概要
「EXPO2025 ミャクミャク 阪神タイガース リーグ優勝」コラボレーショングッズ
・リーグ優勝記念クリアファイル2Pセット（600円＋税）
・リーグ優勝記念アクリルキーホルダー（ブラインド全5種・1000円＋税）
・リーグ優勝記念マルチ巾着（1000円＋税）
・リーグ優勝記念マグカップ（1800円＋税）
・リーグ優勝記念不織布バッグ（1300円＋税）
・リーグ優勝記念ピンバッジ（700円＋税）
発売日：2025年9月下旬より順次発売
企画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション
販売場所：
2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア（4事業者共有）
2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店
2025大阪・関西万博オフィシャルストア エキマル ア・ラ・モードJR大阪駅中央口店 他
関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップなど
※販売場所によって導入時期が異なる
※商品画像はイメージ
【画像複数】ミャクミャク×阪神タイガースリーグ優勝 アクリルキーホルダーなど
万博は10月13日に閉幕するが、阪神はその後、クライマックスシリーズ、そして日本シリーズに挑むことになる。
■商品概要
「EXPO2025 ミャクミャク 阪神タイガース リーグ優勝」コラボレーショングッズ
・リーグ優勝記念クリアファイル2Pセット（600円＋税）
・リーグ優勝記念アクリルキーホルダー（ブラインド全5種・1000円＋税）
・リーグ優勝記念マルチ巾着（1000円＋税）
・リーグ優勝記念マグカップ（1800円＋税）
・リーグ優勝記念不織布バッグ（1300円＋税）
・リーグ優勝記念ピンバッジ（700円＋税）
企画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション
販売場所：
2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア（4事業者共有）
2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店
2025大阪・関西万博オフィシャルストア エキマル ア・ラ・モードJR大阪駅中央口店 他
関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップなど
※販売場所によって導入時期が異なる
※商品画像はイメージ