フリーアナウンサーの森香澄（30）が30日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演。結婚について語った。

“心が動いた出来事”の話題で、森は従兄弟の結婚式を振り返り、「新郎側だったんですけど、親族席で出席するのが初めてで。新郎新婦が泣くのもあるんですけど、家族やおばあちゃんとかが泣いてるのを見て泣くし。なんかやっぱり親族が結婚するって全然違うんだなって思って」と回想。

30歳になり周囲は結婚ラッシュだという森に、パーソナリティーのお笑いトリオ「パンサー」向井慧が「森さん的には結婚願望は？」と問いかけると、森は「ありますね。自分が結婚したいももちろんありますし」とコメント。

「今回出席して結婚式ってやっぱり家族とか身近な人のためにやるものなんだなって凄く思って」と続け、「言わないけどみんな私のウエディングドレス見たいって思ってるんだろうなって思うし。お仕事してることで今すぐ結婚できないのも分かってるだろうけど、新婦側で出席したいっていうのはなんか薄々感じた。自分のためにもそうだけど、家族のためにも結婚って大事なんだなって思いました」と話していた。