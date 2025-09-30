「Kis―My―Ft2」の二階堂高嗣（35）が、29日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。後悔していることについて語った。

過去の出演映像の話題になり、元HKT48で女優の矢吹奈子は「ちっちゃい頃の映像だったり、子役の頃のCMに出てた時の映像とかを見ると不思議な気持ちになります」と本音。「お父さんが私の作品、バラエティーもだし、たぶん全部焼いて残してるっぽくて。うれしいです」と話した。

これを受けて、自身について聞かれた二階堂は「消しちゃったの、間違えて」と暗いトーンで告白。「キスマイで初めて出たスマスマ。デビューして、その日にゲストで出させてもらった」と、フジテレビのバラエティー番組「SMAP×SMAP」でのエピソードを明かすと、「安田大サーカス」クロちゃんは「その日に？凄いね」と驚いた。

しかし「我が家」坪倉由幸が「でも事務所に言えば残ってるんじゃないの？言えばいいのに」と提案すると、二階堂は「焼いてくれる？ホントに？」と歓喜。そこで坪倉が「みんなで頼もう」と共演者に呼びかけ、「すいません、キスマイがスマスマに出た時の、焼いてください！お願いしま〜す！」と声を揃えると、二階堂は「待ってま〜す！」と乗っかり笑わせていた。