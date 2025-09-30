２８日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、お笑いコンビが少なくとも３度目の出演を果たしたことから、ネットでは驚きの声が上がった。

この日の「べらぼう」では、恋川春町が“豆腐の角に頭をぶつけて”自害したことで、地本問屋にも大きな影響が出始める。耕書堂では、春町の作品を店に並べるも、入ってきた２人の客が「これこれ。この人、自害したんだって」と言い、みの吉に「本当のところ、どうなの？」と探りを入れる。みの吉は「麻疹だって聞いてます」と言うも、客は「何か知ってるね」「知ってるね、これは」などとツッコミをいれる。

この客がサルゴリラ。２人は２月２３日に初出演。「去る客 児玉智洋」「懲りない客 赤羽健壱」として、市原隼人演じる鳥山検校とともに登場している。２人合わせて「去る」「懲り」でサルゴリラを思わせる役名だった。

２回目は８月３日放送回。この時は「客」とだけ記されており、うなぎ屋で「上方からの安い下り米、もう買いにいったかい？」「それも佐野大明神があれを切ったからだろ？」などと話していた。

そして３回目の今回も役名はなく「客」とだけ記されている。

「べらぼう」にはこれまでも有吉弘行、コロチキナダル、クールポコ、鉄拳、３時のヒロイン福田麻貴ら芸人が続々登場。この日もＵ字工事の益子卓郎、カミナリの竹内まなぶが登場している。

原田泰造、ひょうろくらは主要キャストとして登場しているが、単なる客として複数回登場するのは珍しい。

そのためネットでは「もうサルゴリラ準レギュラーじゃねえかｗ」「サルゴリラ、彼らは間違いなくべらぼうの世界に生きている」「サルゴリラ息長いな〜」「意外と重要な役…とかじゃないよね？」「サルゴリラ出てきた！前回見逃したから嬉しい」などの声が上がっていた。