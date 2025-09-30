住民からの苦情が相次ぐ特区民泊を巡り、大阪市は３０日、横山英幸市長をトップとするプロジェクトチーム（ＰＴ）の会議で、市内全域で個人や事業者からの新規申請の受け付けを当面の間停止する方針を決めた。

今後、国の認定を受ける手続きを進める。

大阪市内の特区民泊は６６９６施設（７月現在）で、全国７０９１施設の９割超を占める。約２年半で倍増しており、それに伴ってゴミの出し方や騒音などを巡る住民とのトラブルが増加。２０２４年度には前年度の倍以上となる３９９件の苦情が市に寄せられた。

市は７月、ＰＴを設置し、対策の検討を本格化。この日の会議で示した対応方針案では、受け付けの停止に関し、業者への影響を考慮して一定の周知期間の確保が必要とした。認定取り消しまでの手順を定めた処分要領についても１１月中に策定するとした。

営業ができる地域から今後、都市計画上の「住居地域」を除外すべきかどうかについても議論された。

国家戦略特別区域法に基づく特区民泊の制度を変更するには、政府の国家戦略特別区域会議で区域計画の変更案をまとめ、首相の認定を得る必要がある。市は１１月にも開催される区域会議に諮る。

◆特区民泊＝訪日外国人客の増加に伴うホテル不足を補うため、政府が２０１３年、「国家戦略特区」において旅館業法の特例措置として打ち出した。「一室の床面積２５平方メートル以上」「外国語案内の設置」といった条件を満たせば、マンションの空き部屋や戸建て住宅などで宿泊営業ができる。大阪市や大阪府、東京都大田区、北九州市など８自治体が導入している。