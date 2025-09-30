「目から光りが失われている…」“巨人で大活躍中”イケメン選手の髪形が…「クレラップにされてて草」
美容師のSHIGEさんは9月28日、自身のInstagramを更新。読売ジャイアンツの船迫大雅選手を、衝撃的な髪形にしました。
【動画】船迫大雅の髪形が……
投稿文では「最初のカウンセリング動画は以前撮ったやつ」と明かされており、確かに髪を切る前と後のシーンでは、背景や服装などが変わっていることが分かります。
ファンからは「かわいいじゃん」「電車でクソにやにやしながら見てるやばい可愛すぎる」「がーどまんやんwww」「そこそこ良かったのにクレラップにされてて草」「頭にターバン巻いてる自然派意識高めママが、子供の意思とは関係なくさせる髪型のやつじゃん」「なんでワカメちゃんになってんねん」「目から光りが失われている…」「デッドボール当てて帽子取って欲しい」などの反響が寄せられました。
(文:多町野 望)
「デッドボール当てて帽子取って欲しい」SHIGEさんは「巨人で大活躍中の船迫選手 @hiromasa_funabasama 長さを残して毛先だけ切りたいとのことでしたので無視してこれに切りました。（ガチ）とても喜んでくれてよかったです。満足って言ってます」とつづり、1本の動画を投稿。髪を切る前のシーンでは、船迫選手が「ニュアンスパーマのちょっと強め」などと要望を伝えています。しかし完成すると、かなり短い“おかっぱ頭”のようなスタイルに。
ファンからは「かわいいじゃん」「電車でクソにやにやしながら見てるやばい可愛すぎる」「がーどまんやんwww」「そこそこ良かったのにクレラップにされてて草」「頭にターバン巻いてる自然派意識高めママが、子供の意思とは関係なくさせる髪型のやつじゃん」「なんでワカメちゃんになってんねん」「目から光りが失われている…」「デッドボール当てて帽子取って欲しい」などの反響が寄せられました。
「巨人で大活躍中の船迫選手にドッキリ」29日には「巨人で大活躍中の船迫選手にドッキリ」とつづり、今回の髪形で撮影した船迫選手のソロショットを投稿したSHIGEさん。ポケットに手を入れて笑顔を見せており、かわいらしさが際立っています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
