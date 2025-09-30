「可愛くないから投稿するな」愛猫に、ひどすぎるリアクション 「見た目で評価しないで」飼い主にとっては一番可愛い
SNSで注目を集めたのは、群馬県みなかみ町の「みらい動物病院」を運営し、環境動物福祉「みらい財団」代表でもある遠藤静代さん（@shizuyo55）の投稿。
「可愛くないからポストするなって。私にとってはこんなかわいい子いないと思っています。大切なオパーレ、本当にかわいいと自慢したいです」
白黒ハチワレ模様に口元のブチが特徴のオパーレくんの写真は、瞬く間に拡散されました。
共感広がる「うちの子も言われた」体験談
リプライ欄では「うちのサビ猫も『微妙』って言われた」「鼻の模様を笑われたことがあるけど、私にとっては一番可愛い」といった声が多く見られました。
また「めちゃくちゃ可愛いじゃないですか！」「模様がむしろチャームポイント」というポジティブな意見も多数。オパーレくんの姿は「猫は見た目じゃなく愛情で輝く存在」というメッセージを広く伝えるきっかけになりました。
名前に込められた「宝石のような思い」
「オパーレ」という名前はイタリア語で宝石の「オパール」が由来。保護当時は体調が悪く、赤茶色から紫がかった毛並みに変わっていったため、「オパールのように色が変わる」と名付けたそうです。1カ月後には艶やかな黒い毛並みになり、今では優しい性格で誰とも争わない“自慢の子”に成長しました。
「見た目より、命の尊さを」
遠藤さんは、病院や財団の活動を通じて「見た目で評価されてしまう動物の現実」にも触れます。
「足がない子や片目の子は寄付が集まりやすいですが、実際に救われる子は限られます。かわいそうというイメージだけが利用されることもあるんです」
投稿には、そうした現状を知ってほしいという願いも込められていました。
「ひとりではすべての命を救えません。だからこそ理解や協力を広めるために発信を続けています」
「あなたのそばにも“オパーレ”がいるかもしれない」
最後に遠藤さんはこう呼びかけます。
「もし身近にオパーレのような子がいたら、ぜひ助けてください。そして愛される機会を与えていただけたらと思います」
“可愛くない”と言われたオパーレくんは、飼い主にとっても多くの人にとっても唯一無二の存在。この投稿は、私たちが「動物のかわいさ」をどう受け止めるかを改めて問いかけています。
（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）