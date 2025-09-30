「スイートポテトの優しい甘みにほっこり…」【サンマルクカフェ】期間限定「スイーツ＆ドリンク」3選
「サンマルクカフェ」で、現在発売中のスイートポテトシリーズをご存じですか？ 今回は、秋限定商品のスイートポテトのチョコクロ、スムージー、パフェの3品をピックアップしてリポートします。おいも好きさん、必見です！
【過去の人気コラボ】定番の「チョコクロ」には、さまざまなコラボが期間限定で登場！
最初に紹介するのは、「プレミアムチョコクロ スイートポテト」390円（税込）。まるでスイートポテトのような見た目のこちらは、サンマルクカフェの看板メニュー「チョコクロ」をスイートポテト味にアレンジしたクロワッサンです。
サクサクのクロワッサン生地に安納芋ペーストを絞って焼き上げ、中にも安納芋チョコレートとペーストが入っています。
ひと口食べれば、濃厚な安納芋の風味と、サンマルクカフェ定番のクロワッサン生地が合わさります。サクサクねっとり食感が心地よく、スイートポテトの優しい甘みが口いっぱいにひろがります。
次にご紹介する「ごろっとスイートポテトスムージー」と一緒に味わえば、おいもづくしのぜいたくな時間を楽しめること間違いなしです。
続いて紹介するのは、「ごろっとスイートポテトスムージー」720円（税込）です。ごろっとしたさつまいもの甘露煮のトッピングが存在感抜群！ さつまいもの味わいを存分に楽しめて、まさに「飲むスイートポテト」のようなスムージーです。
さつまいものコクのある風味に加え、とろっとした口どけが特徴です。さらに、さつまいもの甘露煮のホクホクとした食感や甘みも絶品。黒ゴマがアクセントになって、味が単調にならずに最後までおいしく飲みきれます。
最後に紹介するのは、「スイートポテト＆紫芋のパフェ」720円（税込）。こちらは、さつまいもペースト、紫芋アイス、サンマルクオリジナルのソフトクリームがのったパフェで、器の下の方にはプリンとカラメルソースが入っています。
紫芋のアイスとオリジナルソフトに、さつまいもペーストを少しずつ混ぜながら食べると、ねっとりとした優しい甘みがひろがり絶妙なバランスに。
甘くてやわらかなプリンと、ザクザクとしたコーンフレークの異なる食感がGood。食べ進めるのが楽しくなる、盛りだくさんな一品です。
いかがでしたか。今回ご紹介した3品は「サンマルカフェ」の秋限定商品です。気になる商品がありましたら、ぜひ店舗に行ってチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)
