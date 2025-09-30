タンチョウヅルの赤ちゃんを見に行ってきた！ ふわふわの羽毛の翼を広げて駆け出すヒナの姿が可愛らしい
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【VOICEROID探鳥】身近な鳥を見に行こう【タンチョウヅル】』というモズクさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
かわいいね
岡山県自然保護センターへやってきた投稿者のモズクさん。里山や池や湿地帯などの環境を整備・維持管理されているこちらの施設は、日本屈指のタンチョウヅルの飼育施設でもあるそうです。
タンチョウといえば冬の北海道の雪原でダンスをする姿が有名ですが、岡山の人にとってタンチョウはわりと馴染みのある存在とのこと。蒜山タンチョウの里、岡山後楽園、きびじつるの里、そしてここ自然保護センターとタンチョウのいる施設が多いのだそう。中でもこちらでは30羽を超えるタンチョウがいるのだとか。
そして今年の5月20日。自然保護センターでタンチョウのヒナが生まれました。
生後1ヶ月のタンチョウのヒナは小さくともツルの形です。
とはいえ、若干危なっかしい歩き方やずっけるところを見たモズクさんは、「やっぱり赤さんなんやなぁ」と思ったそう。走る時に羽を広げるのはバランスを取るためでしょうか。
優雅な立ち姿の親鳥とポワポワの羽毛のヒナ。今はエサのミミズをもらっていますね。
親鳥からミミズをもらっていたヒナですが、飼育員さんが持ってきた魚に興味を示しています。
ミミズに比べてずいぶん大きいのですが、ゴックンと飲み込んでしまいました。
大きすぎるエサを飲み込んだヒナは、親鳥が差し出すミミズに反応する余裕もありません。
ちょっと心配でしたが、その後も可愛い姿を見せてくれたそう。
駆け出したヒナが大きく羽を広げます。「やっぱり赤さんはええなぁ」とモズクさん。
最後は池をのぞくヒナの姿をご紹介。
さらに前へ踏み出したヒナですが、バランスを崩しかけあわててUターン。
しかし時すでに遅し。崩れたバランスは戻らず、パシャッと音を立てて池に落ちてしまうのでした。
するとすぐさま美しい翼を広げて親鳥が駆け付けます。
ふわふわのヒナと優雅な大人のタンチョウ。ぜひ動画でもその姿をご覧ください。ヒナのおぼつかない足取りや親子のやり取りに和みます。
視聴者のコメント
・色が淡いんだな〜
・かわゆい
・ズルっとする姿が可愛い
・8888888888888888888
・かわいいなぁ
・かわいい