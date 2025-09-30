「結果のせいだと願う。そうでなければ相手を間違えている」闘将コンテがデ・ブライネの態度に言及。ナポリは10人のミランに敗れる
ナポリを率いるアントニオ・コンテ監督が、新たな大黒柱ケビン・デ・ブライネの態度に言及した。英メディア『talk SPORT』などが伝えている。
現地９月28日に開催されたセリエA第５節で、ナポリはミランと敵地で対戦。３分と31分に失点した後、57分に相手が退場者を出して数的優位になるも、反撃は60分にデ・ブライネがPKで奪った１点に留まり、１−２で接戦を落とした。
10年在籍したマンチェスター・シティを退団し、今夏に昨季のセリエA王者に加入した34歳は、72分に３枚替えをしたタイミングで交代。その際、ビハインドを負っているだけにタッチラインまで走ってピッチを去った後、コンテ監督の前で不満を露わにした。
これを受け、56歳のイタリア人指揮官は「デ・ブライネが交代に不満を抱いたのは結果のせいだと願う。そうでなければ（怒る）相手を間違えている」と発言。その上で、交代理由について次のように説明した。
「ミランが激しくプレスをかけてきたため、１対１の局面でフレッシュな選手を投入しようとした。（ラスマス・）ホイルンドを（ロレンツォ・）ルッカと交代させた。言うことはあまりない。交代は正しい判断だったと思う」
誰であろうと決して特別扱いはしない。それが稀代の闘将のマネジメントだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】デ・ブライネが不満露わ！緊迫シーンの一部始終
