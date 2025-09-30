カネコアヤノ率いるkanekoayano、終了したばかりのツアーのライブアルバムを急きょリリース
カネコアヤノ率いるバンド・kanekoayanoが今年5月から全国14ヶ所15公演（振替公演含む）で開催したホールツアー『kanekoayano Hall Tour 2025 “石の糸”』が、28日の沖縄公演をもって全日程を終了した。ツアーの余韻が残る中、同ツアーの模様を完全収録したライブアルバム『LIVE 2025 kanekoayano』が突如配信リリースされた。
【写真】配信アルバム『LIVE 2025 kanekoayano』ジャケット
同ツアーの開催中には『FUJI ROCK FESTIVAL '25』のRED MARQUEEステージにも出演。熱量のこもった演奏で観客を魅了した。今回リリースされた『LIVE 2025 kanekoayano』は、そんなバンドのライブ演奏を余すことなくパッケージした作品となっている。
アルバムには、「日の出」「さびしくない」「祝日」「やさしい生活」など全18曲を収録。演奏メンバーには、カネコアヤノ（ボーカル／ギター）、林宏敏（ギター）、takuyaiizuka（ベース）に加え、宮坂遼太郎（パーカッション）とSEI NAGAHATA（ドラム）を迎えている。
【写真】配信アルバム『LIVE 2025 kanekoayano』ジャケット
同ツアーの開催中には『FUJI ROCK FESTIVAL '25』のRED MARQUEEステージにも出演。熱量のこもった演奏で観客を魅了した。今回リリースされた『LIVE 2025 kanekoayano』は、そんなバンドのライブ演奏を余すことなくパッケージした作品となっている。
アルバムには、「日の出」「さびしくない」「祝日」「やさしい生活」など全18曲を収録。演奏メンバーには、カネコアヤノ（ボーカル／ギター）、林宏敏（ギター）、takuyaiizuka（ベース）に加え、宮坂遼太郎（パーカッション）とSEI NAGAHATA（ドラム）を迎えている。