元モー娘。中澤裕子「娘と2人でお出かけ」 中学生・長女との“2ショット”に反響「娘ちゃんの横顔が裕ちゃんに似てるね」「可愛いすぎます」
元モーニング娘。の初代リーダーでタレントの中澤裕子（52）が29日、自身のSNSを更新。「学校が代休の娘と2人でお出かけ」したことを報告し、中学生の長女（12）との“2ショット”写真を披露した。
【写真】「娘ちゃんの横顔が裕ちゃんに似てるね」「可愛いすぎます」中澤裕子＆12歳長女の“親子2ショット”
「小さい頃は何から何まで心配でずっと手を繋いでいたけど、今はもう背丈もほぼ同じくらいに大きくなって、心配事の内容が少しずつ変わってきました」と長女の成長について明かし、続けて一緒に出かけられる仲の良い親子関係が「本当に嬉しい」と話した。
写真は、スターバックスコーヒーでお茶タイムを楽しむ様子をとらえたもので、中澤の隣には長女の姿がチラリと写り込んでいる。「いつの間にカフェラテ、飲めるようになったの？いつの間お母さんよりスタバがどこにあるか詳しくなったの？」とここでも“長女の変化”を感じながら、「これからも色々楽しみ」とうれしそうな様子だった。
コメント欄には「娘さん大きくなりましたね」「裕ちゃんと娘ちゃんのツーショット可愛いすぎます」「娘ちゃんの横顔が裕ちゃんに似てるね」「もう姉妹みたいですね」「いつまでも綺麗だこと」「仲良し家族」「素敵」など、さまざまな声が寄せられている。
中澤は2012年4月、IT関連会社の社長と結婚。同年11月25日に長女、15年5月7日に長男（10）が誕生した。
