【漫画エッセイ】アツアツの鉄板にのった、丸々とした炭火焼の秋刀魚／『山森めぐみのおいしいこども飯』

おいしいものが大好きなイラストレーター・漫画家の山森めぐみです。

この連載では、私の子ども時代の思い出の味や、2人の子どもたちがお気に入りの料理など、〈こども飯〉というテーマで漫画エッセイをお届けしています。

今回は、子どもの頃に食べてとびっきり美味しかった、秋の味覚にまつわるエピソードです。

今年は秋刀魚が豊漁らしいですね。

うちの地元あたりでは新米がとれる時期に秋刀魚のシーズンが到来するので、秋刀魚といえばまず炊きたての白ご飯が思い浮かびます。

アツアツの鉄板の上にのせて醤油と柚子をしぼって食べた、あの時の秋刀魚、とっても美味しかったなぁ。

今、我が家で鉄板といえばハンバーグかナポリタンが定番になっているので、この秋再現してみようかなと思ってます。

山森めぐみ（やまもり・めぐみ）

食べることが大好きな、イラストレーター・漫画家。シズル感あふれる料理イラストともに家族との日常をつづったブログやInstagramが人気。著書に食の漫画エッセイ『いつだってごはんのこと。』（宝島社）がある。また霊感が強く、実体験をもとにしたホラー漫画『憑きそい』（扶桑社）がFODでドラマ化された。