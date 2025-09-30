女優の伊藤蘭が意外な人物との２ショットを披露した。

３０日までにインスタグラムで「久しぶりに、鶴太郎さんとお会いして色んなお話し沢山してきました！！ 楽しかったです」とタレント・片岡鶴太郎との再会を報告。「【ラジオ出演のお知らせ】ＮＨＫラジオ第１『ラジオ深夜便』の『片岡鶴太郎の人生を楽しもう』に、ゲスト出演いたします。〈放送日時〉２０２５年９月３０日（火） 午後２３時台 ２０２５年１０月１日（水） 午前０時台」と明かした。

２６日に娘で女優の趣里が夫でダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと三山凌輝との第１子を出産を発表。伊藤も「ちょうど趣里が産まれたこの季節…自分の想い出とも重なり本当に感慨深いです」と初孫誕生を喜ぶコメントを寄せたばかり。 フォロワーは「初孫誕生おめでとうございます」「ブラボーです！」「お綺麗で御座います」「最高に可愛いです」「鶴太郎さんと蘭さんどんなお話するんだろう」「インドの聖者かと思った！」「鶴太郎さんＮＨＫべらぼうにも出演していましたが、お元気そうでなによりです」と沸いていた。