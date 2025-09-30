¡ÖÊÌ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¸òºÝ¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤ËÈ¯Å¸¡¡¤Þ¤ºÆ§¤ß½Ð¤¹¤Ù¤°ìÊâ¤È¤Ï
¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡£Âè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤â¡¢·Ù»¡¤¬Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Èï³²¤òÁÊ¤¨¤¿20ºÐ¤Î½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿Àîºê¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬ÂÐ±þ¤Î¸í¤ê¤òÇ§¤á¤ÆÁ´ÌÌÅª¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
ÀìÌç²È¤ÏDVÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤òË¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡ÖÁê¼ê¤Î²Ã³²¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡×¤È¤â¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï--¡£À¸Ì¿¤ä°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Èï³²¤ËÇº¤à¿Í¤¬Æ§¤à¤Ù¤°ìÊâ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¦ÄÍÅÄ¸¿µ¡Ë
¡ü¡ÖÆ¨¤²¤Æ¤âÌµÂÌ¡£²È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¿¼¹ï¤Ê¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¼«Âð¡¢³Ø¹»¡¢¿¦¾ì¤Ê¤É¤¬ÆÍ¤»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÈï³²¼ÔÂ¦¤¬ÍýÉÔ¿Ô¤Ë¤â°ú¤Ã±Û¤·¤äÅ¾¿¦¤Ê¤É¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ë¤Ï¸òºÝÁê¼ê¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÊÌ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤¿Áê¼ê½÷À¤Ï¡¢Í§¿ÍÃËÀ¤ä²ÈÂ²¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡ÖÆ¨¤²¤Æ¤âÌµÂÌ¡£²È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¶¼¤·¤Î¤Û¤«¡¢¿ÈÂÎ¤Ø¤Î´í³²¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¸ÀÆ°¤òÂÐÌÌ¤äÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃËÀ¤Ï¡ÖÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¶ÐÌ³Àè¤ò¤ä¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤Ù¤¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍÉ¤ì¤ë¡£
¡ü¡Ö²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×Èï³²¼Ô¤Ë¸«ÄÌ¤·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬ÀìÌç²È¤ÎÌò³ä
¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤Ë¾Ü¤·¤¤NPOË¡¿Í¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥Æ¥£Íý»ö¡¦¾®ÁáÀîÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²¿¤ò¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬ÁêÃÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂè»°¼Ô¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Æ¶¼Ç÷¤·¡¢¼«Âð¤Ë¤Þ¤Ç²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éË¡Åª¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë·Ù»¡¤ËÈï³²¤òÆÏ¤±¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤ë¿Í¤Ï²¿¤òË¾¤ó¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤Ð´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤ò¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡Øº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ë¡¢²Ã³²¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬·ÚÅÙ¤«½ÅÅÙ¤«È½ÃÇ¤·¤Æ¡¢°Õ»×·èÄê¤Î½õ¤±¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÀìÌç²È¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®ÁáÀî¤µ¤ó¡Ë
°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¿È¤ò±£¤»¤Ð¤è¤¤¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¸«ÄÌ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èï³²¼Ô¤ÏÆ°¤¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¼¨¤·¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ü¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÌäÂê¤Ë¤âÂÐ±þ¡©¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤º¤ÏDVËÉ»ß¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø
º¤¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤Ï¤Þ¤º¡¢¤É¤³¤Ë¡¢²¿¤òÁêÃÌ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£
¡ÖÆ°µ¡¤¬Îø°¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÏ°è¤ÎDVËÉ»ß¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÇÛ¶ö¼ÔË½ÎÏÁêÃÌ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢·Ù»¡¤È³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£DVËÉ»ß¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢DV¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÎÌäÂê¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤Ù¤µ¡´Ø¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Ï´ÇÈÄ¤ËµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÎÌäÂê¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÃÌ¼Ô¤Î¿´¤ÎÌÂ¤¤¤òÊ¹¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò·Ù»¡¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£º¤¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤ÏDVËÉ»ß¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Î°ìÊâ¤Ï¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤È¿Ò¤Í¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
DVËÉ»ß¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿¦°÷¤¬¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢·Ù»¡¤ÎÁêÃÌ¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤êŽ¤ÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ü¼«Ê¬¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤
¼«Ê¬¤ò»¦¤·¤Ë¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ï¡ÖÁ´ÂÎ¤Î5¡óÌ¤Ëþ¡×¤À¤È¾®ÁáÀî¤µ¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Î²Ã³²¤Î¿¼¹ï¤µ¤ÏÀìÌç²È¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÊÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¡¢²Ã³²¤Î¿¼¹ï¤µ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¼«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤ò¤¢¤ª¤°¡£
¡Ö¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¡¢ÈòÆñ¤¹¤ë¤Ê¤É°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£¶ÐÌ³Àè¤Ë¤Þ¤Ç¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤¬²¡¤·¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿¦¾ì¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½ÐÂà¶Ð¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤¢¤ª¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ÏºÇÄã¸Â¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç·Ù»¡¤«¤é·Ù¹ð¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÊÛ¸î»Î¤ËÍê¤ó¤ÇÆóÅÙ¤ÈÉÕ¤¤Þ¤È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÀÌó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤ë¤«¡¢Ì±»öÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤«»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤È¤«¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼ÂÂ»¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤éÇå½þÀÁµá¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤¬·Ù¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏÌ±»öÁÊ¾Ù¤Ç¤âÍÍø¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¡×
¾®ÁáÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ëÁêÃÌ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Çå½þ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¡Ö¤À¤±¡×¤¬ÊÛ¸î»Î¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÌò³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡üÊÛ¸î»Î¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÎÉÔËþ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë½â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡ÖÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Ï²Ã³²¼ÔÂ¦¤âÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤«¤é·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤ÎÉÔËþ¤äÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÔËþ¤äÅÜ¤ê¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁÊ¾Ù¤ò¤¹¤ë¤È¡¢²Ã³²¼Ô¤¬¼«Ê¬¤ÎÂåÍý¿Í¤Ë¸À¤¤Ê¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²Ã³²¼Ô¤¬Èï³²¼Ô¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èï³²¼ÔÊÛ¸î»Î¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¼«¤éÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤º¤È¤â¡¢Áê¼êÂ¦¤«¤éÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº§ÌóÉÔÍú¹Ô¤À¤È¤«¡¢¸òºÝÃæ¤ËË½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤¿¤È¤«¡¢¥Ç¡¼¥ÈÂå¤òÊÖ¤»¤È¤«¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Æ¿Ì¾¤ÇÈðëîÃæ½ý¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢½é´ü¤ËÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¼ÂºÝ¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Ê¤ª¡¢ÃËÀ¤ÏÉé¤¤ÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¾®ÁáÀî¤µ¤ó¡£
¡ÖÃËÀ¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤é¡ØÈòÇ¥¤Ê¤·¤ÇÀ¸ò¾Ä¤µ¤ì¤¿¡Ù¡ØÃæÀä¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡Ù¡ØÀÕÇ¤¤ò¼è¤ì¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼«È³¤Î°Õ¼±¤«¤é¡¢ÊÌ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ËÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Ï¡¢¸òºÝÃæ¤ËDVÅª¤Ê»ÙÇÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¸¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ËÉ¸æ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌµ°Õ¼±Åª¤Ë¾ò·ï¤Å¤±¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊóÉü¤ò¶²¤ì¤ë¿´Íý¤«¤é·Ù»¡¤äÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤Ë²ðÆþ¤ò°ÍÍê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡×
Ì±»öÁÊ¾Ù¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÏÂ²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î¼õ¿Ç¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡üÀìÌç²È¤¬·Ù»¡¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È
Àîºê¤Î»ö·ï¤Î¼ºÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¸¡¾Ú·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·Ù»¡¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï¡¢½ð¤ÈËÜÉô¤ÎÏ¢·È¤¬·Á³¼²½¤·¡¢µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ÉÁÈ¿¥Åª¡¦¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂêÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÂÐ½èÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÀ°È÷¤Ê¤ÉºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
¡ÖÀîºê¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¶Ø»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡¢½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿È½ÃÇ¤Î¸«¶Ë¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ç½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½ê³í¤Ë¤ª¤±¤ëÈ½ÃÇ¡¦»Ø¼¨·ÏÅý¡¢ËÜÉô¤È½ê³í¤ÎÏ¢·È¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤¬·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¤ï¤ê¤ËÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Î¿´Íý¤â¡¢Èï³²¼Ô¤Î¿´Íý¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¼Ô¤Ï·Ù»¡¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤À¤±¤·¤ÆÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤ä»ö·ï¤ÎÍ½Ãû¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£²¿¤òË¾¤ó¤À¤é¤è¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ØÈï³²¼Ô¤Î°Õ¸þ¡Ù¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Èï³²¼Ô¤Ï¶¯¤¯²¹¤«¤¯¿®Íê¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë·Ù»¡´±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èï³²¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÂÐ±þ¤òÎä¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ù¡Ø¤è¤¯ÁêÃÌ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ù¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬ËÜÊ¬¤Î·Ù»¡¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¹¥´¶ÅÙ¤òÍ¿¤¨¤ëÂÐ±þ¤Þ¤Çµá¤á¤ë¤Î¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎDVÁêÃÌÁë¸ý¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¤«¤¿¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤¬Àµ¤·¤¤°Õ»×·èÄê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦½õ¤±¤òµá¤á¤ëÊýË¡¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡üÈï³²¼Ô¤ÎÌ¿¤È²Ã³²¼Ô¤Î¿Í¸¢¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
2013Ç¯¤Î»°Âë»ö·ï¤Î¸å¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤â¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¡µó¤òµÞ¤°Êý¸þ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ê¡¢¤Þ¤¿2016Ç¯¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê·Ù¹ð¤ÎÁ°ÃÖ¤Ê¤·¤Ç¶Ø»ßÌ¿Îá¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â·Ù»¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·Ù»¡¸¢¤ÎÍôÍÑ¤È¤«¡¢¸¢ÎÏ¤ÎÈîÂç²½¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ËÉÒ´¶¤ÊÂÎ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¼«À©Åª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
·Ù¹ð¤ä¶Ø»ßÌ¿Îá¤ÎÈ¯Îá¸å¤Ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢2016Ç¯4·î¤«¤é·Ù»¡¤ÏÃ±¤Ë¶Ø»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä°åÎÅ¤ò´«¾©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢·Ù¹ð¤ä¶Ø»ßÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤À¤±¤Î²Ã³²¼Ô¤Ï¤Þ¤ÀÈÈºá¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÈÌ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù»¡¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä°åÎÅ¤ò´«¾©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²Ã³²¼ÔÂ¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¿Í¸¢¤Ø¤Î±Û¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌäÂê»ë¤ò¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤êÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¿ÍÌ¿¤Ç¤¹¡£¡ØÈÈºá¼ÔÌ¤Ëþ¡Ù¤Î²Ã³²¼Ô¤òÈÈºá¼Ô¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢·Ù¹ð¤Ï¤â¤È¤è¤ê¶Ø»ßÌ¿Îá¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ·Ù»¡¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶Ø»ßÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¾×Æ°À¤¬¶¯¤¯¡¢¹ÔÆ°À©¸æÇ½ÎÏ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë°ìÉô¤Î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°åÎÅ¤Ø¤Î´«¾©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤»¤á¤Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼õ¹Ö¤äÀº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»ÎÅù¤Î°åÎÅ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¿´Íý¤ÎÀìÌç²È¤È¤ÎÌÌÃÌ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Î¶Ø»ßÌ¿Îá¤Î±¿ÍÑ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¼Ò²ñÅª¹ç°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¼Ò²ñ¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°Æ¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÌ¿¤È²Ã³²¼Ô¤Î¿Í¸¢¤¬Å·Çé¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£¿ÍÌ¿Í¥Àè¤Î¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤Ë¤ÏÁá´ü¤Î²ðÆþ¤È²Ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤ÍÞ»ßÎÏ¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤´¤¯°ìÉô¤Î´í¸±¤Ê²Ã³²¼Ô¤ò°åÎÅ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ëÊýË¡¤ò·Ù»¡¤À¤±¤ËÍê¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÎÀ©¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¼Ò²ñ¤Ï¸¡Æ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û¾®ÁáÀîÌÀ»Ò¡Ê¤³¤Ð¤ä¤«¤ï¡¦¤¢¤¤³¡Ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£Ãæ±ûÂç³ØÊ¸³ØÉôÅ¯³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢¥²¥·¥å¥¿¥ë¥È¡¦¥»¥é¥Ô¥¹¥ÈÍÜÀ®¥³¡¼¥¹½¤Î»¸å¡¢ÆÈÎ©¡£1999Ç¯¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÂÐºöÁÈ¿¥¤òÈ¯Â¡¢ÍâÇ¯³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥Æ¥£¤òÀßÎ©¡£2003Ç¯¡¢NPOË¡¿Í¤ËÁÈ¿¥ÊÑ¹¹¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù»¡Ä£¤ÎÍ¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ°Ñ°÷¤ò2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼ ¡ØÉáÄÌ¤Î¿Í¡Ù¤¬¤Ê¤¼É¿ÊÑ¤¹¤ë¤Î¤« ¡×¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Ê¤É¡£