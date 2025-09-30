味わい・香り・口どけにこだわった森永製菓の本格的なチョコレート「カレ・ド・ショコラ」のCMキャラクターを務める櫻井翔さんを起用した新TVCM「ご褒美カレド」篇（15秒）が、9月30日（火）よりTV放映に先駆けてブランドサイトで公開！ 10月2日（木）より全国でオンエアを開始します。

新TVCM「ご褒美カレド」篇は、櫻井さんの自然体の演技を通して、何気ない日常が「ご褒美カレド」で優雅なひとときへと変わる瞬間を切り取ったTVCMです。

本を片付けたり、掃除機をかけるなど、部屋の掃除に精を出す櫻井さんが、誤ってテーブルの上の書籍やランプなどを次々と倒してしまい、一時は落胆するものの、「カレ・ド・ショコラ」を自分へのご褒美として食べることで、気を取り直して優雅なひとときを味わいます。

「♪アレコレあるけレド♪まだまだあるけレド」とかわいらしいメロディとともに、「ご褒美カレド」でほっこりする櫻井さんの姿に温かい気持ちになるTVCMです。

また「カレ・ド・ショコラ」ブランドサイトでは、新TVCMに加え、撮影の様子を収録したメイキング映像も公開中！

「カレ・ド・ショコラ」は9月下旬からパッケージをリニューアルします。そして、新たなフレーバーとして芳醇なナッツの味わいが楽しめる「カレ・ド・ショコラ＜ジャンドゥーヤ＞」と、サクサクほろほろとした食感の「カレ・ド・ショコラ＜ラングドシャ＞」を9月30日（火）より新発売！

本格的なナッツの香りやこだわり抜いたラングドシャとホワイトチョコの贅沢な味わいで、上質で優雅なひとときをお楽しみください♪

森永製菓「カレ・ド・ショコラ」ブランドサイト https://www.morinaga.co.jp/carre_de/

新TVCM「ご褒美カレド」篇 ストーリー

ある休日の昼下がり。本を片付けたり、掃除機をかけるなど、部屋の掃除に精を出す櫻井さん。最後の仕上げにと手にしたハンディモップが引っ掛かり、テーブルの上の書籍やランプが次々と倒れてしまいます。その惨状に一瞬言葉を失う櫻井さん。

しかしすぐさま「あ、ご褒美カレド」と、「カレ・ド・ショコラ」の箱を手に取ると、優雅なご褒美タイムのスタートです。「カレ・ド・ショコラ」を1枚口に運ぶと、その豊潤なミルクの味わいと華やかにカカオが香る繊細なくちどけにうっとりとする櫻井さん。

ほっとひと息。ソファに寝ころび、日常に訪れた優雅なひとときを堪能するのでした。



・【櫻井翔】「ご褒美カレド」篇【カレ・ド・ショコラ】（字幕付き）

https://youtu.be/EHeO8i7rhpA

撮影エピソード

新TVCM「ご褒美カレド」篇の撮影は都内のハウススタジオで行われました。櫻井さんが掃除をするシーンでは、前後のシーンの繋がりを考慮して、部屋の中に設えた家具や撮影機材の位置を一切変えずに撮影する必要があるため、リハーサルで監督やカメラマンと入念に動き方を確認する櫻井さん。

いざ撮影が始まると、カメラの動きやカウントに合わせて同じ動きを繰り返し、本の片付け、掃除機がけ、植物への水やりのシーンを、次々とタイミングぴったりにこなしていきます。

一方、監督が「最難関」と説明した、櫻井さんがテーブルの上のものを倒してしまうシーンでは、テーブルの上に整然と並べられた書籍やランプ、木製のオブジェなどが、櫻井さんの持つハンディモップの動きを起点に、ドミノ倒しのように、次々と連鎖的に倒れていく必要があります。

形や大きさの異なる物の倒れ方を予測するのは難しく、セリフの言い始めのタイミングを取るのも苦労する中、監督やスタッフたちと意見を交換しながら微調整を重ね、最後は大きな拍手で撮影を終えました。



・【櫻井翔】「ご褒美カレド」篇 CMメイキング映像【カレ・ド・ショコラ】

https://youtu.be/fKGycmdln_w

櫻井翔のご褒美旅行はチェコのプラハ

Q.新TVCM撮影を終えての感想は？

チームプレーでしたね。1つのカットの中でいろんな動きがあるので、タイミングを合わせるのが重要な撮影でした。いろんなセクションのチームと、タイミングを合わせながら撮っていたので、チームプレーで楽しかったです。

お掃除したり、並んでいる本が崩れたり…。日常を描きながらも、「カレ・ド・ショコラ」を食べた瞬間の「ほっとひと息」が伝わったらいいなと思いながら撮影しました。

Q.「ご褒美カレド」にちなみ、櫻井さんがこれまでに自分自身への「ご褒美」として体験したことは？

皆さんもそうだと思いますけど、何日も（連続で休みを取る）ということがそんなに多くないので、そういったタイミングでの「海外旅行」とかかなと思います。

良かったところでいうと、チェコ。プラハに行ったんですよ。プラハの街並みはすごく綺麗で来てよかったなと思いました。

Q.櫻井さんがこれまでに体験した中で最も“優雅なひととき”とは？

去年、パリに1週間くらいいたんですけど、早起きしてホテルのレストランでパリの朝食をいただいている時ですかね。クロワッサンとか並んでいて、そんなに日本で飲まないけどカプチーノを頼んでみちゃったりして。

一人でいたら現地のホテルスタッフの方が「嵐の方ですか？」って。僕も別の場所だったら、「なんで知ってるんですか？よくご存知ですね！」ってなったと思うんですけど、優雅だったので、「嵐です。おはようございます」と、テンションそのものが優雅でした。

TVCM概要

＝＝＝＝＝＝

タイトル：カレ・ド・ショコラ新TVCM「ご褒美カレド」篇（15秒）

公開日：2025年9月30日（火）

動画URL：https://youtu.be/EHeO8i7rhpA

TVCM放送開始日：2025年10月2日（木）

放送地域：全国