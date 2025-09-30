60歳・高橋克典、眼鏡姿を複数パターン披露 ファンもん絶「バリバリかっこいい」「朝からキュンキュン」「どれもイケメン」
俳優の高橋克典（60）が、9月30日までに、自身のブログを更新。新しい眼鏡を探していることを明かすとともに、黒縁フレームをシックにかけこなす姿にファンから反響を呼んでいる。
【写真】スクエア型やウェリントン型などメガネ姿を披露した高橋克典
高橋は「もの持ちがいいのは」と題してブログを更新すると「僕はいつも本当に気に入ったものを手に入れる。だから長く使う」と切り出し、「物持ちがいいのはいいことだと思うんだけど」と長年同じ眼鏡をかけ続けてきたことを説明。その一方で「テレビでも、いい加減長い間、同じメガネばかりかけているので、このところ、人前に出る時用のメガネを探してて」と新しい眼鏡への思いを明かした。
黒縁のフレームを中心に、シックなシャツ姿で真剣に鏡を覗き込みながらスクエア型やウェリントン型など、複数の眼鏡を試着した姿とともに、「今は国産ブランドでもほんとにかっこいいものがたくさん」と国産ブランドの魅力を称賛するも、「この二つ、今日行ったらどっちも売れちゃってた」とタイミングを逃したことも報告。
また、クラシックなフォルムに骨太なエッセンスを取り入れたデザインが特徴的なある眼鏡については「昔のイタリアのブランドのみたいだなと思ったら松田優作モデルだって」と驚きを述べ、「きっと当時、あそこのイタリアブランドのかけてたんじゃないかな」と往年の俳優への思いもつづった。
最後には「うーん、似たようなの持ってるしなー。。。」「迷うなぁ。。。」と悩ましい心境を打ち明けつつ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「メガネ姿バリバリカッコイイ♪」「どれもみんな素敵」「どれも似合って素敵」「悩みどころですね！」「黒縁がよく似合いますね」「朝からキュンキュン」「目の保養」「どれもイケメン」「これだ！というモノに出会えますよ、きっと」などの声が寄せられている。
