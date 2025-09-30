「17の教訓を生かせれば」U-20W杯白星スタートにも慢心なし…小杉啓太が知る第2節の重要性「油断したら負けてGLで敗退する」
グループリーグ突破を懸けた大一番にも、冷静に臨む。U-20日本代表DF小杉啓太(ユールゴーデン)は開催国チリとの第2節に向けて「どアウェーの試合だし、インテンシティの高い試合になる。それに対して自分たちで準備していくことが大事」と語った。
U-20ワールドカップのグループリーグ初戦・エジプト戦で白星スタートを切った。小杉は先発出場し、左SBとしてプレー。球際での強い守備や、果敢な突破を見せ、攻守に貢献した。
小杉自身は真価を発揮できたとは思っていない。「相手の局面で抑えることはあったけど、とはいえ自分の特長をしっかり発揮できたかというと、まだまだ全然出せる部分はある」。そう意欲をのぞかせる小杉は、UEFAカンファレンスリーグでも豪快なシュートでゴールを記録。直近のリーグ戦でも中盤までボールを運んだところから鋭い縦パスでゴールを演出するなど、ユールゴーデンでは攻撃特化のスタイルも持ち合わせており、「もっと違った形のプレースタイルの表現もある。しっかりそういうのも見せられれば」と力を込めた。
初戦で勝利したとはいえ、慢心はない。次戦で勝利すればグループ突破の可能性が一気に上がる一方、負けた場合は一気に敗退の可能性が高くなる。小杉はすべてのケースを想定しながら、次戦への展望を語る。
「1戦目と同様に自分たちのサッカーをするということ。相手のストロングを消して、自分たちのストロングを出す。相手のウィークを突いて、自分たちのウィークをみんなでカバーして消す。そういうベーシックなところが最終的な結果についていく。逆に最後の1本までこだわれるか。いま勝っているからといって油断したら、このまま負けてグループリーグで敗退する。逆に勝ったというのを自信にして、次の試合につなげていければ、それでいい結果が出る」
記憶に焼き付いているのは、小杉がキャプテンを務めた2年前のU-17W杯。グループリーグ初戦でポーランドに勝ったものの、第2節でアルゼンチンに敗れた。「17のときも南米のチームに負けているので。そこは近しいものを感じる。明日しっかり決めないとグループリーグ突破は厳しくなるだろうし、17の教訓を生かせれば」。当時は第3節でセネガルに勝ち、グループ突破を決めていた。
2年前のU-17W杯は、決勝トーナメント1回戦でスペインに敗れて終戦。小杉は「17では負けて悔しいという思いが一番大きい」と当時の痛みに触れる。悔しさゆえに、自らのキャリアにも大きく影響。「ヨーロッパに行きたいというきっかけにもなった」と語る。
「明確なビジョンを持つきっかけになったというか、あのレベルの選手がもうプロで出ていて、来年再来年にはヨーロッパに行くだろうというなかで、自分が進路を決めるタイミングでその環境に身を置くべきだと、身を置きたいと思わされた試合だった。あの大会に出られてよかったと思っている」
U-20世代のW杯は「リベンジできるいい機会」。当時のメンバーは高岡伶颯、佐藤龍之介、布施克真、ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾と多くはないが、小杉は「いいチームでチリに来られた」と胸を張る。あのときの悔しさを忘れずに、チリとの大一番に臨むつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
2年前のU-17杯でキャプテンを務めたDF小杉啓太
2年前のU-17杯では第2節で南米アルゼンチンに敗戦
