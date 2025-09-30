◎３０日前場の主要ヘッドライン
・マイクロ波が急騰演じ一時Ｓ高目前に、三井物とマイクロ波を用いた共同開発プロジェクトに期待
・キオクシア大幅続伸、ＡＩ需要に対応した北上工場第２製造棟が稼働
・しまむらが急反落、第２四半期は営業減益で着地しネガティブ視
・富山第一銀が急反騰し上場来高値を更新、今期業績・配当予想を引き上げ
・スピーが大幅反発、東証が３０日付で貸借銘柄に選定
・アスタリスク急反発、期限管理アプリ「エスティマ」を発表
・ＡＫＩＢＡ急動意、エヌビディア関連の低位株で利益急回復を先取りする動き
・Ｓｙｎｓは続伸、米社と新たに１０機の衛星打ち上げで合意
・エイビックが切り返し急、エンタープライズ顧客の受注案件寄与し業績予想を上方修正
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
