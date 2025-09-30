・マイクロ波が急騰演じ一時Ｓ高目前に、三井物とマイクロ波を用いた共同開発プロジェクトに期待

・キオクシア大幅続伸、ＡＩ需要に対応した北上工場第２製造棟が稼働

・しまむらが急反落、第２四半期は営業減益で着地しネガティブ視

・富山第一銀が急反騰し上場来高値を更新、今期業績・配当予想を引き上げ

・スピーが大幅反発、東証が３０日付で貸借銘柄に選定

・アスタリスク急反発、期限管理アプリ「エスティマ」を発表

・ＡＫＩＢＡ急動意、エヌビディア関連の低位株で利益急回復を先取りする動き

・Ｓｙｎｓは続伸、米社と新たに１０機の衛星打ち上げで合意

・エイビックが切り返し急、エンタープライズ顧客の受注案件寄与し業績予想を上方修正



