キオクシアホールディングス<285A.T>＝大幅続伸。２９日の米市場で米サンディスク の株価が急騰したことが刺激となっているもよう。また、同社とサンディスクがきょう、人工知能（ＡＩ）需要に対応する北上工場（岩手県北上市）の第２製造棟（Ｋ２棟）が稼働を開始したと発表していることも材料視されているようだ。Ｋ２棟は、ＡＩの普及などによる中長期的なフラッシュメモリー市場の拡大に備え、ＣＢＡ（ＣＭＯＳ ｄｉｒｅｃｔｌｙ Ｂｏｎｄｅｄ ｔｏ Ａｒｒａｙ）技術を導入した第８世代３次元フラッシュメモリー製品（２１８層）、並びに今後も進化を続けるフラッシュメモリーの生産に対応。２６年前半に本格的な出荷を開始し、市場動向にあわせて設備投資を継続することで生産能力を段階的に引き上げるとしている。



ＡＫＩＢＡホールディングス<6840.T>＝もみ合い上放れ。メモリー製品の販売を主力とし、米エヌビディア＜NVDA＞の製品取り扱いでも実績が高い。直近ではエヌビディアの最先端半導体チップを搭載した小型のＡＩスパコンを取り扱うなど新たな展開をみせている。２６年３月期は営業利益段階では３期連続の減益を見込むものの、トップラインは３期連続増収と売上規模の拡大が続いている。２７年３月期については売上高２００億円台乗せが射程圏で、増収効果を映し営業利益も２ケタ以上の伸び率で増益転換が見込まれる。時価予想ＰＥＲは依然８倍台で割安感がある。



ＡＶｉＣ<9554.T>＝切り返し急。同社は２９日の取引終了後、２５年９月期業績予想の上方修正を発表。今期の経常利益予想を従来の見通しから５５００万円増額して７億２４００万円（前期比６４．２％増）に見直した。業況を評価した買いが入ったようだ。売上高予想は従来の見通しを１億３２００万円上回る２６億５０００万円（同３７．０％増）に引き上げた。エンタープライズ顧客からの受注案件が寄与したほか、リアレーションのＭ＆Ａによる効果も出た。同社は２６年９月期に関して、売上高と営業利益の成長率について少なくとも今期比で３０％と見込む。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS