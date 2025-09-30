日向坂46メンバーの投稿にサッカーファンら反応「羨ましい…」「囲まれてるの良き」「ちょー美人」
女性アイドルグループ『日向坂46』のメンバーとサンフレッチェ広島のマスコット『サンチェ』の“コラボ”が反響を呼んでいる。
日向坂46は現在、全国ツアーを開催中。その四期生メンバーで広島県出身の竹内希来里さんが29日、広島公演を振り返るブログを投稿した。頭にサンチェのかぶりもの、肩にサンチェのぬいぐるみを乗せた写真をトップに配置し、文中にもサンチェとのショットを複数掲載している。
ブログ更新を伝えたグループ公式X(旧ツイッター/@hinatazaka46)に対し、「地元凱旋お疲れさまでした」「ちょー美人」「なにこのかわいいブログ」「めちゃくちゃ可愛くて美人」「サンチェいた!」「サンチェ羨ましい…」「こんなにサンチェになりたいと思ったことはない(笑)」「サンチェに囲まれてるの良き」「いつかサンフレッチェ関連の仕事がきたらいいなぁ!」「 まずは、じもきら(テレビ新広島『日向坂46の竹内希来里の地元できらる』)でピースウイングに行きましょうか!」などのコメントが寄せられた。
竹内さんはサンチェについて直接言及はしていないものの、地元広島で冠番組を持っており、それに続く“サンフレッチェ仕事”への期待も高まっているようだ。
【ブログ更新☀️ 竹内希来里】 揚げもみじ饅頭が冷めないうちに https://t.co/y8HkmhaaSa #日向坂46 #竹内希来里 pic.twitter.com/rua2jG2C7y— 日向坂46 (@hinatazaka46) September 29, 2025