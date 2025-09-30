Number_i¤¬¹õ¥ì¥¶ー°áÁõ¡õ¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»¡Ö¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ò¥é¥ÎBLUE¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×Ê¿Ìî»çÍÔ¤Î¥¤¥¿¥º¥é¡Ê!?¡Ë¤âÏÃÂê
Number_i¡ÊÊ¿Ìî»çÍÔ¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¦´ßÍ¥ÂÀ¡Ë¤¬¡¢9·î29ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖNumbers Ur Zone¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹õ¥ì¥¶ー°áÁõ¤Ç¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¡õ¤Ê¤´¤ä¤«¾Ð´é¤ÎNumber_i¡¿¡ÚÆ°²è¡ÛNumber_i¤Î¥µ¥¤¥ó¥àー¥Óー
¢£¹õ¥ì¥¶ー°áÁõ¤òÅ»¤¤¥Ýー¥º¤ò¤¤á¤ëNumber_i
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï½Ð±éÄ¾Á°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£¹õ¤Î¥ì¥¶ー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤½¤í¤¨¤¿3¿Í¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥Í¥ª¥ó¥í¥´¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ýー¥º¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Ê¤´¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ÎNumber_i¡£¡È¥Öー¥Ê¡É¤ÎÈýÌÓ¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¤Þ¤¿¡¢Number_i¤Î¸ø¼°X¤â¡ÖThank you #CDTV¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï3¿Í¤È¤â¤Ê¤´¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢TBS¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖBoona¡×¡Ê¥Öー¥Ê¡Ë¤Î¼þ¤ê¤Ç¥Ôー¥¹¤ä»Øº¹¤·¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢Ê¿Ìî¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¥Öー¥Ê¤ÎÌÜ¤Î¾å¤Ë¤Ï¤Ä¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÈýÌÓ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Î3¿Í¡×¡Ö¥Öー¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÈýÌÓ¤¬ÑÛ¡¹¤·¤¤w¡×¡Ö»çÍÔ¤¯¤ó¤Þ¤¿¥¤¥¿¥º¥é¤·¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¥Ò¥é¥ÎBLUE¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î´ßÀèÀ¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬´Ñ¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®¤¤È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£