30日前引けの日経平均株価は3日続落。前日比20.27円（-0.05％）安の4万5023.48円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は524、値下がりは1032、変わらずは54と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は64.87円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が46.63円、ファストリ <9983>が31.62円、ＫＤＤＩ <9433>が9.12円、トヨタ <7203>が4.56円と並んだ。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を28.63円押し上げ。次いでコナミＧ <9766>が20.10円、中外薬 <4519>が11.76円、東エレク <8035>が8.62円、荏原 <6361>が5.81円と続いた。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位は保険で、以下、精密機器、医薬品、その他製品が続いた。値下がり上位には鉱業、海運、石油・石炭が並んだ。



株探ニュース

