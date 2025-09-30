東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、京都友禅ＨＤ、ソフト９９が買われる 東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、京都友禅ＨＤ、ソフト９９が買われる

30日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数454、値下がり銘柄数907と、値下がりが優勢だった。



個別ではウエストホールディングス<1407>、ファーストコーポレーション<1430>、暁飯島工業<1997>、ヒップ<2136>、北海道コカ・コーラボトリング<2573>など41銘柄が年初来高値を更新。京都きもの友禅ホールディングス<7615>、ソフト９９コーポレーション<4464>、Ｓｐｅｅｅ<4499>、メタプラネット<3350>、昭和パックス<3954>は値上がり率上位に買われた。



一方、ひらまつ<2764>、鈴茂器工<6405>が年初来安値を更新。中央経済社ホールディングス<9476>、中外鉱業<1491>、レカム<3323>、南海辰村建設<1850>、大盛工業<1844>は値下がり率上位に売られた。



