ETF売買動向＝30日前引け、ＷＴ金、上場パ中国Ａが新高値 ETF売買動向＝30日前引け、ＷＴ金、上場パ中国Ａが新高値

30日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比4.2％減の1598億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.6％減の1089億円だった。



個別では純金上場信託（現物国内保管型） <1540> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> 、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 金上場投資信託 <1672> など16銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> は6.76％安、ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株） <2530> は4.69％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は4.41％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型 <1480> は4.08％安、Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ <2553> は3.86％安と大幅に下落。



日経平均株価が20円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金682億8800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均774億4500万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が83億6500万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が78億6700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が68億4300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が56億9900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が43億2600万円の売買代金となった。



株探ニュース

