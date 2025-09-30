東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、イオレ、アップバンクがS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、イオレ、アップバンクがS高

30日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数186、値下がり銘柄数369と、値下がりが優勢だった。



個別ではイオレ<2334>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>がストップ高。ラキール<4074>、パワーソリューションズ<4450>、ファインズ<5125>、エスネットワークス<5867>、フィードフォースグループ<7068>など8銘柄は年初来高値を更新。マイクロ波化学<9227>、ＡＶｉＣ<9554>、ベガコーポレーション<3542>、ＦＲＯＮＴＥＯ<2158>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、インテグループ<192A>、フラー<387A>、はてな<3930>、ＧＭＯコマース<410A>など7銘柄が年初来安値を更新。ケイファーマ<4896>、インフォメティス<281A>、リネットジャパングループ<3556>、トヨコー<341A>、Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>は値下がり率上位に売られた。



