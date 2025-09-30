ETF売買代金ランキング＝30日前引け
30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 68288 -11.5 35090
２. <1540> 純金信託 15720 93.5 18660
３. <1321> 野村日経平均 8365 83.1 46700
４. <1357> 日経Ｄインバ 7867 -5.8 7650
５. <1360> 日経ベア２ 6843 -1.2 187.9
６. <1458> 楽天Ｗブル 5699 -13.8 41590
７. <1579> 日経ブル２ 4326 -8.0 377.9
８. <2036> 金先物Ｗブル 2840 32.0 135900
９. <1542> 純銀信託 2624 13.1 22550
10. <1541> 純プラ信託 2173 -11.0 8567
11. <1306> 野村東証指数 2058 -28.4 3285.0
12. <1328> 野村金連動 1596 142.9 13675
13. <1326> ＳＰＤＲ 1568 -10.0 52690
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1468 39.0 53940
15. <1320> ｉＦ日経年１ 1390 21.9 46550
16. <1459> 楽天Ｗベア 1355 -26.4 309
17. <1568> ＴＰＸブル 1341 -37.5 610.6
18. <1308> 上場東証指数 1271 374.3 3245
19. <314A> ｉＳゴールド 1216 5.4 271.6
20. <1329> ｉＳ日経 920 -47.4 4682
21. <2644> ＧＸ半導日株 918 -36.6 2209
22. <2628> ｉＦＥ科創板 703 8.2 3950
23. <2629> ｉＦＥＧＢＡ 671 38.1 11000
24. <1615> 野村東証銀行 623 -28.6 467.2
25. <1489> 日経高配５０ 609 -20.6 2580
26. <2553> Ｏｎｅ中国５ 521 27.7 2201.5
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 521 -1.5 2230
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ 509 -36.9 2080.0
29. <1330> 上場日経平均 440 -17.9 46760
30. <1358> 上場日経２倍 435 4.6 66220
31. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 429 -34.1 638.3
32. <1580> 日経ベア 418 -2.6 1257.0
33. <159A> 野村Ｐ１５０ 405 20150.0 588.2
34. <1673> ＷＴ銀 379 44.1 6518
35. <1699> 野村原油 376 248.1 390.0
36. <2513> 野村外国株式 370 900.0 2920.0
37. <1655> ｉＳ米国株 369 -30.4 712.9
38. <404A> ＧＸ中テ１０ 369 25.1 1249
39. <2631> ＭＸナスダク 361 213.9 26210
40. <1346> ＭＸ２２５ 326 0.3 46750
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 326 -14.2 1121
42. <1629> 野村商社卸売 319 490.7 100500
43. <2038> 原油先Ｗブル 319 243.0 1494
44. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 291 3.9 57460
45. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 276 44.5 193
46. <1671> ＷＴＩ原油 274 291.4 3031
47. <1674> ＷＴプラチナ 263 82.6 21720
48. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 261 -58.4 1982
49. <2244> ＧＸＵテック 255 -3.8 2865
50. <2516> 東証グロース 213 8.1 587.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 68288 -11.5 35090
２. <1540> 純金信託 15720 93.5 18660
３. <1321> 野村日経平均 8365 83.1 46700
４. <1357> 日経Ｄインバ 7867 -5.8 7650
５. <1360> 日経ベア２ 6843 -1.2 187.9
６. <1458> 楽天Ｗブル 5699 -13.8 41590
７. <1579> 日経ブル２ 4326 -8.0 377.9
８. <2036> 金先物Ｗブル 2840 32.0 135900
９. <1542> 純銀信託 2624 13.1 22550
10. <1541> 純プラ信託 2173 -11.0 8567
11. <1306> 野村東証指数 2058 -28.4 3285.0
12. <1328> 野村金連動 1596 142.9 13675
13. <1326> ＳＰＤＲ 1568 -10.0 52690
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1468 39.0 53940
15. <1320> ｉＦ日経年１ 1390 21.9 46550
16. <1459> 楽天Ｗベア 1355 -26.4 309
17. <1568> ＴＰＸブル 1341 -37.5 610.6
18. <1308> 上場東証指数 1271 374.3 3245
19. <314A> ｉＳゴールド 1216 5.4 271.6
20. <1329> ｉＳ日経 920 -47.4 4682
21. <2644> ＧＸ半導日株 918 -36.6 2209
22. <2628> ｉＦＥ科創板 703 8.2 3950
23. <2629> ｉＦＥＧＢＡ 671 38.1 11000
24. <1615> 野村東証銀行 623 -28.6 467.2
25. <1489> 日経高配５０ 609 -20.6 2580
26. <2553> Ｏｎｅ中国５ 521 27.7 2201.5
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 521 -1.5 2230
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ 509 -36.9 2080.0
29. <1330> 上場日経平均 440 -17.9 46760
30. <1358> 上場日経２倍 435 4.6 66220
31. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 429 -34.1 638.3
32. <1580> 日経ベア 418 -2.6 1257.0
33. <159A> 野村Ｐ１５０ 405 20150.0 588.2
34. <1673> ＷＴ銀 379 44.1 6518
35. <1699> 野村原油 376 248.1 390.0
36. <2513> 野村外国株式 370 900.0 2920.0
37. <1655> ｉＳ米国株 369 -30.4 712.9
38. <404A> ＧＸ中テ１０ 369 25.1 1249
39. <2631> ＭＸナスダク 361 213.9 26210
40. <1346> ＭＸ２２５ 326 0.3 46750
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 326 -14.2 1121
42. <1629> 野村商社卸売 319 490.7 100500
43. <2038> 原油先Ｗブル 319 243.0 1494
44. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 291 3.9 57460
45. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 276 44.5 193
46. <1671> ＷＴＩ原油 274 291.4 3031
47. <1674> ＷＴプラチナ 263 82.6 21720
48. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 261 -58.4 1982
49. <2244> ＧＸＵテック 255 -3.8 2865
50. <2516> 東証グロース 213 8.1 587.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース