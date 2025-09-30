　30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 68288　　 -11.5　　　 35090
２. <1540> 純金信託　　　　 15720　　　93.5　　　 18660
３. <1321> 野村日経平均　　　8365　　　83.1　　　 46700
４. <1357> 日経Ｄインバ　　　7867　　　-5.8　　　　7650
５. <1360> 日経ベア２　　　　6843　　　-1.2　　　 187.9
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　5699　　 -13.8　　　 41590
７. <1579> 日経ブル２　　　　4326　　　-8.0　　　 377.9
８. <2036> 金先物Ｗブル　　　2840　　　32.0　　　135900
９. <1542> 純銀信託　　　　　2624　　　13.1　　　 22550
10. <1541> 純プラ信託　　　　2173　　 -11.0　　　　8567
11. <1306> 野村東証指数　　　2058　　 -28.4　　　3285.0
12. <1328> 野村金連動　　　　1596　　 142.9　　　 13675
13. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1568　　 -10.0　　　 52690
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1468　　　39.0　　　 53940
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　1390　　　21.9　　　 46550
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1355　　 -26.4　　　　 309
17. <1568> ＴＰＸブル　　　　1341　　 -37.5　　　 610.6
18. <1308> 上場東証指数　　　1271　　 374.3　　　　3245
19. <314A> ｉＳゴールド　　　1216　　　 5.4　　　 271.6
20. <1329> ｉＳ日経　　　　　 920　　 -47.4　　　　4682
21. <2644> ＧＸ半導日株　　　 918　　 -36.6　　　　2209
22. <2628> ｉＦＥ科創板　　　 703　　　 8.2　　　　3950
23. <2629> ｉＦＥＧＢＡ　　　 671　　　38.1　　　 11000
24. <1615> 野村東証銀行　　　 623　　 -28.6　　　 467.2
25. <1489> 日経高配５０　　　 609　　 -20.6　　　　2580
26. <2553> Ｏｎｅ中国５　　　 521　　　27.7　　　2201.5
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 521　　　-1.5　　　　2230
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 509　　 -36.9　　　2080.0
29. <1330> 上場日経平均　　　 440　　 -17.9　　　 46760
30. <1358> 上場日経２倍　　　 435　　　 4.6　　　 66220
31. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 429　　 -34.1　　　 638.3
32. <1580> 日経ベア　　　　　 418　　　-2.6　　　1257.0
33. <159A> 野村Ｐ１５０　　　 405　 20150.0　　　 588.2
34. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 379　　　44.1　　　　6518
35. <1699> 野村原油　　　　　 376　　 248.1　　　 390.0
36. <2513> 野村外国株式　　　 370　　 900.0　　　2920.0
37. <1655> ｉＳ米国株　　　　 369　　 -30.4　　　 712.9
38. <404A> ＧＸ中テ１０　　　 369　　　25.1　　　　1249
39. <2631> ＭＸナスダク　　　 361　　 213.9　　　 26210
40. <1346> ＭＸ２２５　　　　 326　　　 0.3　　　 46750
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 326　　 -14.2　　　　1121
42. <1629> 野村商社卸売　　　 319　　 490.7　　　100500
43. <2038> 原油先Ｗブル　　　 319　　 243.0　　　　1494
44. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 291　　　 3.9　　　 57460
45. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 276　　　44.5　　　　 193
46. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 274　　 291.4　　　　3031
47. <1674> ＷＴプラチナ　　　 263　　　82.6　　　 21720
48. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 261　　 -58.4　　　　1982
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 255　　　-3.8　　　　2865
50. <2516> 東証グロース　　　 213　　　 8.1　　　 587.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース