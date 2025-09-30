Nissy、誕生日を迎え「メッセージいただいた皆さんに39!!」 「相変わらず」の“らしい”投稿に「Nissyのギャップが好き」 声帯手術の経過も報告
ソロアーティストNissyこと西島隆弘が30日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎え、ファンに感謝のメッセージをした。
【動画】ハワイの波しぶきをバックに笑顔（？）のNissy
「My Birthday!!!」との書き出しで、「2025 0930 → 39!!メッセージいただいた皆さんに39!!」と誕生日の祝福に感謝したNissy。ハワイの海の波しぶきをバックに「#先日の投稿からのギャップよ#実際は秋の夜空見ながら#会話もできないので#1人で大人しくしてます#うそ夜空とか見てないです」と現状報告。続けて「#Thank youを39にした自分にいろいろ草#ラスト30代に森」と39歳になったことを伝えた。
この投稿にファンからは「30代最後もたくさんの笑顔溢れる1年になりますように」「Nissyのギャップが好き」「朝からクスッと笑わせてくれて39です」「同じ時代に生まれて来てくれてありがとう」「相変わらず西島さんで安心しました」「よく分からない過ぎて大草原」とNissyらしい投稿に祝福の声が集まっている。
Nissyは8日、声帯の手術を受けたこと、年内をめどに再度手術を予定していることを報告。
また28日にはインスタグラムを更新し「術後3週間は声帯に触れる発声はもちろん禁止、ウィスパーボイスはもっと禁止、咳、くしゃみ、むせり、ゲップ、息止め、トレーニング、ストレッチ、刺激物の摂取、飲料を吸い込むことで誤飲したときに咳き込まない、むせらないように注意、ほぼ全てしちゃいけないので大変な日々を送っております」と術後の生活についても近況を明かしていた。
