元恵比寿★マスカッツ・桃乃木かな、“セクシー俳優”引退を報告「これからも『桃乃木かな』として新しい形で…」
セクシーアイドル集団・恵比寿★マスカッツの元メンバーの桃乃木かなが、30日までに自身のインスタグラムを更新。セクシー俳優を引退することを報告した。
【写真あり】美しい…元恵比寿★マスカッツ・桃乃木かな、“セクシー俳優”引退全文＆近影
【ご報告】と題した文書では「いつも応援してくださっている皆さま」に宛て、「2025年10月7日に情報解禁される作品をもちましてAV女優を引退します！」と報告。「10年間続けて来たものに終止符を打つ事は寂しいですが一つの目標としてアイポケさんで10年専属でいられた事そして沢山の出会いと応援に感謝しています！本当にありがとうございます！！」とメーカーやファンをはじめ、さまざまな出会いに感謝した。
続けて「引退はしますが！」と前置き、「これからも『桃乃木かな』として新しい形で皆さまにお目にかかれるよう、一歩ずつ精進してまいります」と、今後もなんらかの活動を続けていくことを示唆。「SNSなどもほとんど変わらず更新していきますのでこれまでと変わらず応援していただけたらとても嬉しいです。(またお知らせもしていきます！)」とし、「今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と伝えた。
