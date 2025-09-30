【赤ペン！】巨人の３位が確定し、ＣＳファーストステージ本拠地開催権も逃した。山口オーナーが早くから阿部監督続投を明言していたが、残念ながら追い風にはならなかった。

Ｖ逸の年に進退を取り沙汰されるのは巨人監督の宿命。長嶋茂雄さんといえども例外ではない。特に第２次監督時代は独特の采配を振るい、ブルペンで誰も準備してないのに投手交代しようとしたり、トイレの個室に座っている選手を代打に送ろうとしたり。そのたびに球団や読売で物議を醸していたものだ。

２０００年夏、そんな長嶋監督が珍しく選手に助力を求めた。横浜で３連敗し、３カード連続で負け越した試合後、川相昌弘と村田真一を球場の監督室に呼び、おもむろにこう持ちかけたのだ。「こういう苦しい時こそベテランの力が必要だ。なあ、ふたりでチームを引っ張っていってくれ」

そこで村田が「ほな、みんなでいっぺん、焼き肉でも食おか」と提案。巨人ＯＢ岡崎郁氏がオーナーだった水道橋の店で決起集会が行われた。

巨人はその２日後から一気に７連勝し、２位に９．５ゲーム差をつけて首位を独走。そして９月２４日、本拠地東京ドームで４年ぶりのリーグ優勝を決める中日戦に臨む。

長嶋監督はそれまで、本拠地で優勝したことがなかった。この日の試合は東京ドーム最終戦で、長嶋監督が白いホーム用ユニホームを着て胴上げされる最初で最後のチャンスだった。しかも１９７４年の引退以来、２６年ぶりに身にまとった背番号３のユニホームで。

ところが、試合は劣勢で９回を迎えて０―４。長嶋監督もベンチで力のない声を上げていた。

「１点取れよお、１点。完封負けはいかんぞお」

その時、川相が長嶋監督の傍らで「５点取れ！」と大声で叫んだのだ。「１点だけで勝てるか！ ５点取れっ、５点！」

ここから江藤智の満塁本塁打が飛び出し、４―４の同点。続く二岡智宏が打席に向かうと、長嶋監督はこうつぶやいた。「高めだな。二岡は高めを、ライトからセンター方向に持っていくぞ」

まさに予言的中。二岡は外角高めのスライダーを捉え、右中間スタンドへ運んだ。このサヨナラアーチで、背番号３の胴上げが実現したのだ。

二岡はヘッド兼チーフ打撃コーチとして続投の決まった阿部監督を支えている。川相は二軍野手総合コーチとして若手を育て、イースタン優勝にも貢献した。長嶋さんも今ごろ、天国で目を細めているのではないか。