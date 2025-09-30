Ê¸²½¤È·Ý½Ñ¡¢ÎÐ¤Î¤¢¤ëÊõÄÍ»Ô¡¡»ÔÌ±¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤¤Þ¤Á¤Ë¡×¡Á½¢Ç¤¤«¤é5¤«·î¤Î¿¹Î×ÂÀÏº»ÔÄ¹
¡¡Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤Î¿¹Î×ÂÀÏº»ÔÄ¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¡¢½¢Ç¤¤«¤éÌó5¤«·î¤Î»×¤¤¤ä»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹»ÔÄ¹¤Ï¾®»ù²Ê¤Î°å»Õ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ³°¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÏ¢¿¦°÷¤È¤·¤Æ¾¯»Ò¹âÎð²½´ØÏ¢À¯ºö¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£1995Ç¯¤Îºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒÅö»þ¤Ï°å³ØÉô¤Î6Ç¯À¸¤Ç¡Ö¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¤ÎÊÝ·ò½ê¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤È¤·4·î¤ÎÊõÄÍ»ÔÄ¹Áªµó¤Ç½éÅöÁª¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ê¾¯»Ò¹âÎð²½¤ÎÅ¾´¹ºö¤È¤¤¤Ã¤¿¡ËÀ¯ºö¤òÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Î©¸õÊä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊõÄÍ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¹ñ¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âÊõÄÍ¤È¤¤¤¦»ÔÌ¾¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹â¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¡Ë°ú¤Ã¤Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÊõÄÍ²Î·à¤ÈÌ¡²è²È¡¦¼êÄÍ¼£Ãî¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»Ô¤ÎÌÌÀÑ¤Î3Ê¬¤Î2¤¬Î¤»³ÃÏ°è¡£ÎÐË¤«¤Ç¡¢Ê¸²½¤ä·Ý½Ñ¤â¤¢¤ëË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Á¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊõÄÍ»Ô¤Ï¡Öºå¿ÀÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¤â¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬ºÇ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£º£¡¢Å¾´¹À¯ºö¤¬É¬Í×¤Ê²áÅÏ´ü¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¹ÔÀ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖºâÀ¯Æñ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢¡È°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¡É¡×¤È¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î»ö¶È¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÃ±¤Ë¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤Ê¡»ã¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·Á¤Ëºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¹ñÏ¢¿¦°÷¤È¤·¤ÆÀ¤³¦50¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¾¯»Ò¹âÎð²½ÂÐºö¤Î»öÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡ÖÀ¸¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï±þÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢º£¸å¤Î»ÔÀ¯±¿±Ä¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊõÄÍ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¿¹»ÔÄ¹½¢Ç¤¸å¡Ø»ÔÌ±¤È»ÔÄ¹¤ÎÂÐÏÃ¤Ò¤í¤Ð¡Á¤â¤ê¤ê¤ó¤È¸ì¤í¤¦¡¢ÊõÄÍ¤ÎÌ¤Íè¡Á¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢µÄ²ñ¤Î¤Ê¤¤·î¤Ë»ÔÌ±¤È¸ì¤ë¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£·î¤´¤È¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¤Æ¡¢½µ¤Ë1ÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»ÔÆâ³Æ½ê¤ò½ä¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë8²ó³«ºÅ¡£¼¡²ó¤Ï11·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡Ö»ä¼«¿È¤â¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ê»ÔÀ¯±¿±Ä¤ò¡Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡È¤â¤ê¤ê¤ó¡É¤Èµ¤·Ú¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡½©¤Ë¤Ï¡¢·Ý½Ñ¤äÎÐ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£10·î3Æü¤«¤é11·î3Æü¤Þ¤Ç¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤Î¸Î¡¦¸µ±ÊÄêÀµ»á¤Î´ë²èÅ¸¡Ø¤â¡¼¤ä¤ó¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¢¥È¥ê¥¨¡Ù¤¬¡¢ÊõÄÍ»ÔÎ©Ê¸²½·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¸µ±Ê»á¤ÎºîÉÊÅ¸¼¨¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÔÌ±¤«¤éÊç½¸¤·¤¿°Ø»Ò¤òÊÂ¤Ù¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬É½¸½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥¢¥È¥ê¥¨¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤ë»²²Ã·¿¥¢¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØÂè143²óÊõÄÍ¿¢ÌÚ¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤¬¡¢10·î10Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£ÊõÄÍ»Ô¤Ï¿¢ÌÚ¤ÎºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢ÀÜ¤®ÌÚ¤Îµ»½Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÈÊÂ¤Ö¡¢ÆüËÜ»°Âç¿¢ÌÚ»ºÃÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢1000Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤Ä¤ê¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë»³ËÜ¿·ÃÓ¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î²Ö¤ä±à·ÝÍÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢±à·ÝÁêÃÌ²ñ¤äÉÊÉ¾²ñ¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢9·î¤ËÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À±àÅÄ³Ø±àÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ÖÍ½Äê¤À¡£
¡¡»³ËÜ¿·ÃÓ¸ø±à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡¢²Ö¤ÈÎÐ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¤¢¤¤¤¢¤¤¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é25¼þÇ¯¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¥Ð¥é¸ÂÄê¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢10·î19Æü¤È11·î9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¿¹»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î·úÊª¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÁíÎÎ»ö´Û¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¥µ¥ê¡¼¤ÎÅ¡Âð¤òÌÏ¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·úÊª¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Íè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¿¹»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÊõÄÍ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Ê¸²½¤È·Ý½Ñ¡¢¿¢ÌÚ¤äÎ¤»³¤ÎË¤«¤ÊÎÐ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤¬¸ø±à¤Î¤è¤¦¡£½»¤ß¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¤Þ¤Á¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ°ì½ï¤Ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ø»°¾å¸øÌé¤ÎÄ«¤ÏÎø¿Í¡Ù2025Ç¯9·î10ÆüÊüÁ÷²ó¤è¤ê
