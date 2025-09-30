ギャル曽根、1歳10ヶ月次女の姿公開「大きくなった」「たまらなく可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/30】タレントのギャル曽根が29日、自身のInstagramを更新。1歳10ヶ月になる次女の姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ギャル曽根、溺愛する1歳10ヶ月次女
ギャル曽根は「娘、めちゃくちゃ川が気になってます」と公園で川を眺める次女の後ろ姿を公開。ピンクのトレーナーにネイビーのスカートを着た次女が、柵越しに川を見つめる様子を撮影した。「何かいたかなあ？」と次女の視線の先を想像しながら、「そんな姿も可愛い」と愛情を綴っている。
この投稿に、ファンからは「次女ちゃん大きくなった」「たまらなく可愛い」「後ろ姿も愛らしい」「微笑ましい」「癒される」「成長が早い」「洋服の裾も折り曲げるの斬新（笑）」といった声が上がっている。
ギャル曽根は、2011年にテレビディレクターと結婚。2012年に第1子となる長男、2016年に第2子となる長女、2023年に次女を出産している。（modelpress編集部）
◆ギャル曽根、川に興味津々の次女の姿を公開
