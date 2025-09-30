渡辺美奈代、バースデーライブのミニ丈ドレスで美脚あらわ「上から下まで完璧アイドル」
おニャン子クラブ元メンバーでタレントの渡辺美奈代が、29日にインスタグラムを更新。バースデーライブの衣装を披露すると、ファンから「完璧アイドル」「妖精みたい」などの声が相次いだ。
【写真】渡辺美奈代、現役感あふれるアイドル姿（ほか4枚）
渡辺が「バースデーライブ」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ミニドレスを着て美脚をあらわにしている彼女の姿が収められている。
この投稿にファンからは「上から下まで完璧アイドル」「可愛さ美しさが一際目立って花の妖精みたい」「太陽のように輝いていますね」といった称賛が寄せられている。
■渡辺美奈代
1969年9月28日生まれ。1985年『夕やけニャンニャン』（フジテレビ系） の 「アイドルを探せ!」 に合格。番組発アイドルグループ 「おニャン子クラブ」 のメンバー（会員番号29番）として一世を風靡。現在は、芸能活動と併せて家具やインテリア、アパレルのプロデュース・販売など経営者・プロデューサーとして幅広く活躍している。
引用：「渡辺美奈代」インスタグラム（＠watanabe_minayo）
