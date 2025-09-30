◆東京六大学野球秋季リーグ戦第３週第３日▽早大３−２立大（２９日・神宮）

早大が立大に３−２で逃げ切り、２勝１敗で勝ち点を２に伸ばした。今秋ドラフト上位候補の最速１５２キロ右腕・伊藤樹（４年＝仙台育英）が８回２失点、９Ｋの好投。打っても先制犠飛＆ダメ押し適時打と２打点の活躍で、小宮山悟監督（６０）が現役時代にマークした通算２０勝（１０敗）を超える、通算２１勝目（４敗）を挙げた。

＊ ＊ ＊

小宮山監督は伊藤が自身の２０勝を超えたことに「何〜ッ！」と笑わせた後、エースの足跡を振り返った。

「入学から携わっているピッチャー。『よくぞここまで』という感じです。『地位が人を築く』。そういうことだと思います。高校３年生の時から大学の４年間をイメージしながら、どうすればいいだろうと考えながら、グラウンドで細かなアドバイスはほとんどせず、そうなるように仕向けるというかね。そういう感じの指導で、本当にまっすぐ育ってくれました。もうすぐドラフトがありますけど、どこのチームに出しても恥ずかしくない。そういうピッチャーになっていたと思います」

抜群の制球力で堂々と神宮のマウンドに君臨する伊藤のたたずまいからは、小宮山監督の学生時代に似ている−との声もある。

「僕は（当時の監督である）石井連蔵に叩き込まれたものを、そっくりそのまま樹には伝えているつもりでいます。物の考え方も含めて、何をどうすればいいというところまで考え方が浸透しているのであれば、見る人が見たら『似ている』という表現になるんでしょう。でも実際は、俺よりもはるかに能力が高いと思う」

４連覇に挑むシーズン。１０月４日からは法大戦に臨む。

「次の法政戦も、今日のような感じの投球をしてくれるでしょう」と指揮官。師弟の熱きドラマは、続いていく。（加藤 弘士）