真空断熱×特殊ステンレスでさびにくい。アウトドアでも部活でも、冷たさが続く【ピーコック魔法瓶】のボトルがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
広口・軽量・丸洗い。使いやすさと保冷力を両立した【ピーコック魔法瓶】の万能マグボトルがAmazonに登場!
ピーコック魔法瓶の魔法瓶は、直飲みタイプのステンレスマグボトル。ステンレス真空断熱構造により外気温をしっかり遮断し、保冷効果を長時間キープする。6時間後でも内容物の温度は7度以下を維持する設計だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
内瓶には高耐食ステンレスを採用し、スポーツドリンクにも対応。さらに炭酸飲料の持ち運びが可能で、アウトドアではビール用グロウラーとしても活躍する。口径は約4センチメートルと広く、氷も入れやすい。飲み口は樹脂製で、口当たりがやさしい。
→【アイテム詳細を見る】
軽量設計に加え、持ち運びに便利なハンドル付き。底部にはシリコーン製のカバーを装着し、衝撃や傷からボトルを守る。丸洗い可能な本体は、日々の使用にもストレスがない。
→【アイテム詳細を見る】
キャンプ、スポーツ、部活、オフィスまで、あらゆるシーンにフィットする大容量ボトル。水分補給を、もっと自由に快適に。
広口・軽量・丸洗い。使いやすさと保冷力を両立した【ピーコック魔法瓶】の万能マグボトルがAmazonに登場!
ピーコック魔法瓶の魔法瓶は、直飲みタイプのステンレスマグボトル。ステンレス真空断熱構造により外気温をしっかり遮断し、保冷効果を長時間キープする。6時間後でも内容物の温度は7度以下を維持する設計だ。
→【アイテム詳細を見る】
内瓶には高耐食ステンレスを採用し、スポーツドリンクにも対応。さらに炭酸飲料の持ち運びが可能で、アウトドアではビール用グロウラーとしても活躍する。口径は約4センチメートルと広く、氷も入れやすい。飲み口は樹脂製で、口当たりがやさしい。
→【アイテム詳細を見る】
軽量設計に加え、持ち運びに便利なハンドル付き。底部にはシリコーン製のカバーを装着し、衝撃や傷からボトルを守る。丸洗い可能な本体は、日々の使用にもストレスがない。
→【アイテム詳細を見る】
キャンプ、スポーツ、部活、オフィスまで、あらゆるシーンにフィットする大容量ボトル。水分補給を、もっと自由に快適に。