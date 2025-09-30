マイル抽選会も

アラブ首長国連邦ドバイに本拠を構えるエミレーツ航空が、新たな特別塗装機の運航を開始すると発表しました。同社の標準塗装は白を基調としたカラーリングですが、この特別塗装機は、胴体がグレーに塗られているのが特徴です。

【写真】えっ…これが「空飛ぶ宮殿」に搭載の”驚愕設備”です

この特別塗装機はエミレーツ航空とフライドバイが共同で運営するロイヤルティプログラム「エミレーツ・スカイワーズ」が、25周年を迎えたことを記念したもの。運航開始は10月からを予定しており、今後国際線へ投入される予定とのことです。

なお、25周年の特別塗装機の就航のほか、同社では9月25日から10月25日まで、合計でスカイワーズマイル2500万マイルが当たる抽選会の実施や、ボーナスマイルの付与など各種キャンペーンを展開予定とのことです。

エミレーツ航空は羽田、成田、関西の3空港への定期便を就航させており、成田、関西線には特別塗装機と同型の「エアバスA380」を投入しています。この機体はファーストクラス利用者向けに「シャワースパ」が備わっていることが特徴で、その豪華さから”空飛ぶ宮殿”と呼ばれることもあります。