Jリーグから2人が選出

大韓サッカー協会（KFA）は9月29日、10月に予定しているブラジル代表（10日）とパラグアイ代表（14日）との国際親善試合に向けた代表メンバーを発表した。

KFAが公式X（旧ツイッター）で「北中米ワールドカップに向けて本格準備モード！」とコメントを添え、26人の招集メンバーリストを公開した。

9月のアメリカ遠征の際にはGKキム・スンギュ（FC東京）、DFキム・ジュソン（サンフレッチェ広島）、キム・テヒョン（鹿島アントラーズ）、FWオ・セフン（FC町田ゼルビア）の4人のJリーガーが選出されていたが、今回はキム・スンギュ、キム・ジュソンの2人が選出された。

アメリカ・メジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルスFCに所属するFWソン・フンミン、欧州組のMFイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、DFキム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）といった主力選手は順当に名を連ねた。前回、初招集で話題となった元世代別ドイツ代表経験者のMFイェンス・カストロップ（ボルシアMG）も引き続き招集されている。

SNSでは「ブラジル完封して」「ほとんど変わらず」「韓国はもう発表されたのか」「これ以上ないほど完成度が高い」「鹿島の優勝争いを気遣ってくれたのかな？」「ヒチャンが帰ってきた」「韓国サッカーが世界的にどんどん良い方向に進んでいることが感じられる」などコメントが寄せられ、ブラジル、パラグアイと対戦する韓国メンバーに注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）