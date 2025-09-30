鈴木明子 撮影／積 紫乃

（松原孝臣：ライター）

2025−2026シーズンは、いつもと異なる意味合いを持つ。4年に一度訪れる「オリンピックシーズン」だからだ。

ミラノ・コルティナオリンピックの出場枠は、男女各3。12月に行われる全日本選手権の優勝者が1人目として決定し、残る2枠は、全日本選手権の2位と3位、グランプリファイナルの上位2人、オリンピックシーズンのベストスコア上位3人など定められた基準の中から、総合的に判断して決定する。

選手にとって、大舞台への切符を懸けて臨むシーズン、男女シングルの展望は--プロフィギュアスケーター、振付師、解説者等幅広く活動する鈴木明子を訪ねた。

引退を表明している坂本花織と樋口新葉

男子はある程度、代表争いにかかわってくる選手が絞られている。

では女子はどうか。

鈴木明子はこう語る。

「オリンピックの代表争いと言うと、いつのときも男子以上に女子は厳しい戦いにはなるんですけど、今シーズンも女子は予測のつかない展開が多く、この段階では一層読みづらい状況にあります」

全体をそう捉えた上で、まずは今シーズンをもって引退することを表明している2人について語る。

1人は坂本花織。平昌大会に続いて出場した北京オリンピックの銅メダリストであり、世界選手権は2022年から3連覇を達成している。

「今シーズンで引退と決めている坂本選手は北京からのこの3年間、トップでずっと走り続けてきた選手です。思い残すことなくやり切ってほしいというのが私の願いです」

もう1人、引退を明らかにしているのは樋口新葉。北京オリンピックでは4位入賞を果たしている。坂本と樋口は団体戦銀メダルのメンバーでもある。

「樋口選手の場合、2022年から2023年の1シーズンを休んでから戻ってきました。あの休養がすごく彼女にとってはよかったんだな、というのがスケートにも表れていて、スケートそのものが自分のものになっているというか、自分自身主体でスケートを追い求めていることができているのが純粋に伝わってきます」

前もって引退を公言した背景をこう分析する。

「ファンの人たちにとっては心の準備ができて、ファンの人たちも思い残すことでないように応援できるというところもあるかなと思います。私自身もソチのときには最初からオリンピックに行けても行けなくても引退すると決めて公言もしていたんですけれど、選手にとっては、もうこれで最後だと思ったらどんな辛い、苦しい練習でも、今、追い込まれている精神的な状況も今しか味わうことができないと思って乗り越えられると思います。それに、自分の中で心の整理をしてやりきる、と思えているんじゃないでしょうか。2人とも仲がいいので、最後に一緒にいい形で引退できたらっていうところもあるのかなとは思います」

2人は昨シーズンの世界選手権に出場している。そしてもう1人、世界選手権に出場したのが千葉百音。3位で表彰台に上がった。

「女子もグランプリシリーズから大事な戦いになってきますし、いい成績を残してグランプリファイナルに行く、そこで結果を残すことが代表争いで優位に立つことができます。そのためにはあまり波が大きくないことが大事になってくると思いますが、千葉選手は昨シーズンから非常に安定していると感じます。初めてのオリンピックのためにいい形で準備ができていると思います」

「演技が安定して続けば非常に面白い」住吉りをん

世界選手権代表3人に続き、ここまでの大会で目についた選手として住吉りをんの名前をあげる。

「ロンバルディア杯を観た感じだと住吉選手も非常に良かったですね。彼女の課題はやはり安定感で、ロンバルディアのような演技が安定して続けば非常に面白いと思います」

千葉、住吉に触れる中で「安定」という言葉があった。そこには、男子以上に混とんとした部分があること、そして北京オリンピックの選考がかかわっている。北京では3枠目の候補に複数名があがったが、その中から河辺愛菜を選出した。選んだ大きな理由として、若い世代であることがあった。その選考はのちのちまで波紋を投げかけた。

「今は以前より明確に選考基準を出していますけれど、特に3枠目については、北京オリンピックのこともあるから慎重になると思います。女子は渡辺倫果選手がトリプルアクセルを持っていて、ジュニアから上がってきた中井亜美選手、吉田陽菜選手も跳びます。住吉選手は4回転ジャンプがあります。ただ、やっぱり安定感がないと選びにくいと思うんですね」

これまでそれぞれに実績を築いてきた選手たちだが、いかに波少なくシーズンを戦えるかは重要なポイントの1つだ。

一方で過去には、前評判では決して高くなかったものの、シーズン中に飛躍し、2014年ソチオリンピックの日本代表に一気に駆け上がった町田樹のような選手もいる。そういう意味合いも込めて、鈴木が注目しているのは三宅咲綺だ。2022年に競技環境を一新し、昨シーズンの全日本選手権で初めての一桁順位となる9位に入った。今年11月に23歳の誕生日を迎える。

「9月の木下グループ杯で国際大会に初めて出場して3位と鮮烈なデビューをしました。あれだけの高さと迫力のあるジャンプが跳べて、思い切りのいいスケートをするので新しい風を吹き込み、思わぬ旋風を起こす存在になり得ます」

ショートプログラムは鈴木明子が振り付けた『Think of Me』を昨シーズンから継続して使用する。先日ブラッシュアップをしたという。

「グランプリシリーズへの派遣がないという難しさはあるけれど『あきらめたくない』と言っています。トリプルアクセルもかなりいい状態にはなってきていますし、混戦だと爆発力で最後勝ち取ることができる可能性もないわけではありません」

「どうなるか最後まで分からない」

男女を概観してきて、あらためてこう語る。

「どうなるか最後まで分からないという状況になってくるとは思います。選手たちにとっては1試合1試合が大きな勝負にはなってくるので、精神的に波をつけず常に自分を持ち続けてタフに戦っていくということも必要です。オリンピックのシーズンを戦っていくためには、心技体すべてがいい状態で、高いレベルで備わっているのが大事かなと思います。また、いろいろな情報が入ってくる時代でもあるので、そういうところに惑わされず、自分と、コーチを含めたチームで進むべき道を信じてひたすら進むことができるかが重要かなと思います。この戦いを私は楽しみだなと思いつつ、選手の気持ちになるとほんとうに心が擦り切れるような日々になってしまうのかなと思っていますけれども、選手たちも切磋琢磨できるところが成長にもつながると思います」

オリンピックシーズンは、ふだんフィギュアスケートをあまり観ない人も関心を持つタイミングである。

次の言葉には、より多くの人にフィギュアスケートの魅力が伝わってほしいという願いと、選手への思いが込められていた。

「フィギュアスケートは音楽があって、衣装があって、選手たちの個性がそこに表れていて、スケーターのプログラムってそのスケーターの人生が凝縮されているような作品になっていると思います。特にオリンピックシーズンは選手たちが『これだ』というプログラムを持ってきています。ルールを詳しく知らなくても、お気に入りのプログラムを見つけるという視点で選手たちを見てもらってもいいし、ぜひ短い映画のようなものと楽しんでもらえたらいいかなと思います。選手たちの人生をかけた戦いをぜひ見守っていただけたら」

筆者：松原 孝臣