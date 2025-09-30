

【写真を見る】ケイト・ウインスレットの娘、ビル・プルマンの息子、フィリップ・シーモア・ホフマンの息子が映画の重要な役に抜擢されている

女優の趣里が出産し、水谷豊と伊藤蘭のコメントが日本のニュースを賑わせている。芸能人の子供は、大人になり、自分で活動するようになっても、より有名な親の影がいつまでもつきまとうが、これもまたその例。彼女に限らず、二世タレントの宿命だろう。

そこはアメリカでも同じだ。ハリウッドにも昔から二世俳優が多いが、今はまた彼らの存在が目立ち、あらためてそう感じさせられている。

ケイト・ウインスレットの娘が重要な役に

たとえば、現在日本公開中の『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』に重要な役で出演するミア・スレアプレトンは、ケイト・ウインスレットの娘。やはり劇場公開中の実写版『ヒックとドラゴン』で女性の主役アストリッドを演じるニコ・パーカーは、タンディ・ニュートンの娘だ。



10月3日にApple TV+で全世界配信開始となるマシュー・マコノヒー主演映画『ロスト・バス』では、マコノヒーの息子役を、実の息子リーヴァイ・マコノヒーが演じる。

さらに今年は、メグ・ライアンとデニス・クエイドの息子ジャック・クエイド主演の『Mr. ノボカイン』、カート・ラッセルとゴールディ・ホーンの息子ワイアット・ラッセルとビル・プルマンの息子ルイス・プルマンが出る『サンダーボルツ*』もあった。

まもなく最終シーズン配信開始予定の『ストレンジャー・シングス』には、イーサン・ホークとユマ・サーマンの娘マヤ・ホークが出演する。

こういう人たちが話題作に出るたびに、親が誰かは必然的に話題に上がる。世間からやや皮肉な目で見られがちというのは現実で、アメリカでは「nepo baby」という言葉まである（『nepo』は『nepotism（縁故採用）』の略）。

本人たちは腹が立つかもしれないが、テレビや映画に出るという、多くの人があこがれる仕事を楽に手に入れたのだから、しかたがない。



二世は映画俳優組合にも労なく入れる

ハリウッドに何の縁もない人にとっては、映画俳優組合（SAG-AFTRA）に加入させてもらうだけでも、ものすごく大変なことだ（この組合の会員でなければ映画やテレビの役を得ることはできないが、映画やテレビの役を得られなければ組合に入れないというジレンマがある）。

俳優を目指す人は、エキストラの仕事を長い間多数こなす中で担当者に顔を覚えてもらったり、運よくせりふをもらえたりなどして、ようやく加入への道を得るのである。

だが、有名俳優の子供は、親が出る映画に子役で出ることになり、そのために物心もつかないうちにSAG-AFTRAに入れたりする。仕事のない時期がほとんどの俳優にはきついかもしれない年会費も、親が払ってくれる。

親に連れられて子供の頃から現場で時間を過ごしているから、撮影の状況も自然に学ぶし、知り合いもでき、次につながったりもする。

故フィリップ・シーモア・ホフマンの息子クーパー・ホフマンなどは、演技経験がゼロだったにもかかわらず、父が何度も組んだ名監督ポール・トーマス・アンダーソンから『リコリス・ピザ』の主演に起用された。

ミラ・ジョヴォヴィッチとポール・W・S・アンダーソン監督の娘エヴァー・アンダーソンの映画デビューは、両親が組む『バイオハザード：ザ・ファイナル』だ。

だが、ジョヴォヴィッチは「プロデューサーが娘の演技を見て決めた」と言っているし、前述の『ロスト・バス』に実の息子を出したマコノヒーも、息子リーヴァイはわざわざラストネームを変えてオーディション映像を録画したうえで監督に認められたのだと主張している。

「親の七光り」と言われるのはわが子のキャリアにとってマイナスだし、わが子を特別扱いしたとあれば、自分も恥ずかしいからだろう。だが、親がそんな配慮をしても、「nepo baby」であることに変わりはない。それは本人たちが誰よりもわかっている。

ケイト・ハドソン（ゴールディ・ホーンの娘）は、『あの頃ペニー・レインと』で注目された後の筆者とのインタビューで、親が有名だと色眼鏡で見られる。ほかの俳優よりずっとよい演技をしてみせてはじめてまともに見てもらえる」と述べていた。

メグ・ライアンも、息子が「nepo baby」と呼ばれることについて、「ジャックは自分が恵まれていると知っているし、繊細なタイプなので、そういうことは言わないで」とコメントしている。

トム・ハンクスの息子は父をどう思う？

インタビューのたびに親の名が出るのも、本心では嬉しくないかもしれない。コリン・ハンクスは、筆者も参加した過去のグループインタビューで、「僕の父は多くの人ができないことを達成したのだし、それはしかたない」と、受け入れる答えをしていた。

もちろん、そのプレッシャーを乗り越えた人たちもいる。

ジェイミー・リー・カーティスは、2023年の映画俳優組合賞の受賞スピーチで、父トニー・カーティスのつながりでテレビドラマデビューを果たした「nepo baby」だと自虐的なジョークを飛ばしつつ、そのドラマをクビになったせいで出演した低予算ホラー映画『ハロウィン』を得たというルーツを振り返った。

マイケル・ダグラスも、「若い頃はずっと父カーク・ダグラスの影にいると感じていたが、『ウォール街』でオスカー主演男優賞を受賞した時、ようやくそこから逃れたと感じた」と語っている（父カークは1995年にオスカー功労賞を授与されたものの、それまでは演技部門の候補入りのみで受賞には至っていない）。

マイケルはその前にプロデューサーとして『カッコーの巣の上で』でもオスカーを受賞したが、俳優としての受賞ではなかったため、父に対して感じていたプレッシャーを乗り越えられなかった）。

大御所になった二世俳優もいる

ダグラス（81）、カーティス（66）に加え、ジェーン・フォンダ（87）、ニコラス・ケイジ（61：フランシス・フォード・コッポラ監督の甥）、グウィネス・パルトロウ（53：トニー女優ブライス・ダナーとプロデューサー、ブルース・パルトロウの娘。ゴッドファーザーはスティーブン・スピルバーグ）なども、オスカーを受賞しただけでなく、長いキャリアを築き、世界的スターとなった。ここまで来ると、彼らが「nepo baby」だったことなど、もはや誰も気にしない。その域に行き着くのは、可能なのである。

では、父のおかげで幸運なスタートを得たクーパー・ホフマンは、この後どうか？彼は最近、新作映画『The Long Walk』に主演したし、現在はルカ・グァダニーノ監督の次回作を撮影している。



それらの役を得られたのは、実力があってこそのはずだ。『ザ・ザ・コルダ』で批評家の絶賛を得たスレアプレトンも、次にその評価に見合うことをやるのかどうかが気になる。

もちろん、どんな役が訪れるか、それが思ったような作品になるのかは、彼らがコントロールできることではない。だが、それは親もたどってきたことだ。この先は、成功も失敗も自分のせい。そこは、アメリカも、日本も、変わらない。

（猿渡 由紀 ： L.A.在住映画ジャーナリスト）