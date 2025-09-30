京畿道水原市（キョンギド・スウォンシ）のある高層マンションの欄干に若い女性が逆さまにぶら下がっていたが、119救助隊員たちによって劇的に救助された。

29日、警察と消防当局によると、この日午後2時4分ごろ、水原市のあるマンション23階で、女性が欄干に足が引っかかってぶら下がっているという通報が寄せられた。

現場に出動した119救助隊員たちは、すぐにマンション1階にエアマットを設置すると同時に、高層階へ上がってロープをつないだ。

続いて、隊員1人がロープを伝って23階へ降下し、外部の欄干に女性を固定した。23階の室内に入った隊員たちも女性をつかんで落下を防ぎ、さらに下の22階にも隊員を配置して万一の事故に備えた。

隊員たちは女性の安全を確保した状態で救助作業に取りかかり、通報から26分後の午後2時30分ごろ、女性を欄干の内側に移動させることに成功した。女性は足の骨折など重傷を負い病院へ搬送されたが、命に別状はない状態だ。

消防当局は、女性がマンションから飛び降りようとしたものの、23階の欄干に足が引っかかり落下を免れたものとみて、詳しい経緯を調査している。