大人たちが10代の女の子を持ち上げて……

　成田　モデルの才能って何なんでしょうね。いいモデルって何なんだろう。

　冨永　生まれ持ったものがほとんどすべてだと思います。


　成田　もちろん骨格や顔面に求められる条件はあって、それは95%生まれ持ったものだと思うんです。でもそれを満たした人たちの中ですごいモデルと凡庸なモデル、選ばれ売れるモデルとそうでないモデルがいますよね。そこを分けるものは何なんだろう。

　冨永　運？（笑）

　成田　きっぱり（笑）。

　冨永　運もあるし、タイミングもあるし。それに関してはちょっと分からないですね。

　成田　ほんと分からなそうだなと思って。

　冨永　私でも分かんないです。自分がここまでやれているのは、結構奇跡だと思いますもん。生まれた時期もよかったですし。

　成田　若いモデルさんを見て「この子は上まで行ける」みたいのはわかりますか。

　冨永　半々ぐらいかな。行けそうな子は大体分かるけど、その子自体に運がないと成功できないんですよね。

　成田　よくそんな怖い業界に入られましたね。

　冨永　（笑）。でも、モデルってそうじゃない？　我ながらよくこんな怖い業界に入ったと思いますよ。そんなこと知らなかったし、誰も教えてくれなかったですから。

　成田　知らないから入っていけるのかな、と。

　冨永　しかも、知らないくせに「絶対行けるよ」とか言うんですから。

　成田　そう思い込める人しかやれないですもんね。思い込んだフリして若い子を騙す大人も多いかもしれませんが（笑）。

　冨永　大人たちがよってたかって10代の女の子を持ち上げて、「行け行け」って、一人でニューヨークに行かせるんだもん。おかしな世界ですよね（笑）。

モデルにも「成績」を出してほしい

　成田　さらに恐ろしいことに、どんなに運がよくてタイミングをつかんで売れても、モデルの寿命は短いじゃないですか。

　冨永　そうですね。

　成田　ある意味でスポーツ選手をさらに過酷にしたような世界だな、と思って。寿命が短い上に、誰の目にも明らかな客観的な成績が出るわけでもないじゃないですか。

　冨永　成績、出してほしいですよね。成績を出してくれたら、超高得点取れる自信があります。そのスコアを番付みたいに並べてほしい。

　成田　モデルの仕事ぶりを測る試みってないんですか？

