「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」展示風景。フィンセント・ファン・ゴッホ《画家としての自画像》1887年12月-1888年2月、パリ ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム（フィンセント・ファン・ゴッホ財団）

フィンセントの死後、弟テオとその妻ヨーが受け継いだ作品を中心に、巨匠ファン・ゴッホの足跡を辿る展覧会「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」が東京都美術館で開幕した。

“売れ残った作品”はどうなったのか？

現代では世界中で絶大な人気を誇るフィンセント・ファン・ゴッホだが、生前は評価されることなく、「生前に売れた絵はたった数枚だけだった」とも言われている。それでもフィンセントが画家として生涯を全うすることができたのは、家族の尽力があったからにほかならない。

パリで画商をしていた弟のテオドルス・ファン・ゴッホ（以下テオ）は、生涯にわたって兄を励まし、支援を続けた。数多くの手紙をやり取りしたことでも知られ、フィンセントがテオに宛てたものが658通以上残されている。フィンセントにとって弟テオは、すべてを打ち明けられる最大の理解者であった。

フィンセントは1890年、37歳の若さで逝去。そのわずか半年後に弟テオも、後を追うように亡くなってしまう。テオが残したフィンセントの作品群は、テオの妻ヨハンナ・ファン・ゴッホ=ボンゲル、通称“ヨー”に受け継がれる。ヨーは義兄にあたるフィンセントの作品を世に送り出し、画家として正しく評価されるように奔走した。

莫大な数の絵画を美術関係者や画商に見せ、販売し、展覧会に作品を貸し出す。残された手紙を整理し、1914年には最初の書簡全集が刊行された。ヨーの戦略的ともいえる“売り出し”により、フィンセントの名は高まり、作品の値も跳ね上がっていった。

そうした状況はヨーにとって喜ばしいことであったが、同時に寂しさも覚えた。1924年、ヨーは長く自宅に飾っていた《ヒマワリ》をロンドンのナショナル・ギャラリーに売却。彼女はその時の思いを、「フィンセントの栄光のための犠牲」と書き残している。

テオとヨーの息子であるフィンセント・ウィレムは、これ以上コレクションを散逸させないためにフィンセント・ファン・ゴッホ財団を設立。フィンセントの作品をまとめて公開する美術館の開館を目指した。1973年、その思いは国立フィンセント・ファン・ゴッホ美術館（現ファン・ゴッホ美術館）設立という形で結実。同館は膨大な作品や書簡を所蔵するとともに、ファン・ゴッホ研究のハブとして世界的に知られている。

ファン・ゴッホ美術館所蔵の名品が来日

東京都美術館で開幕した「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」。ファン・ゴッホの展覧会はこれまで日本でも幾度となく開催されているが、本展は「家族」という切り口が新鮮だ。ファン・ゴッホ美術館の所蔵品を中心に構成され、フィンセントの作品30点以上に加え、日本初公開となる手紙4通、フィンセントとテオの2人がコレクションしていた作品などが公開されている。

注目の作品をいくつか紹介したい。展覧会のメインビジュアルである《画家としての自画像》は、フィンセントが故郷オランダを離れ、弟テオとともにパリで暮らした時期の作品。この自画像について、テオの妻ヨーはのちに「数ある自画像の中でもっとも出会った頃のフィンセントに似ている。病気と聞いて想像していた姿とは異なり、フィンセントは健康的に見えた」と回想している。だが、フィンセントはこの自画像について、正反対の意見を持っていた。彼は自らの表情について、「ピンクがかった灰色の顔は生気がなくこわばっていて、赤ヒゲが伸びたまま物悲しい」と書き記している。

「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」展示風景。フィンセント・ファン・ゴッホ《種まく人》1888年11月、アルル ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム（フィンセント・ファン・ゴッホ財団）

《種まく人》はパリから移り住んだ南仏アルルで描かれたもの。フィンセントが敬愛した画家ジャン=フランソワ・ミレーの《種まく人》をオマージュした作品で、農夫の背後に描かれた大きな太陽と、フィンセントならではの力強い厚塗りが、画面に強烈なエネルギーをもたらしている。大胆かつドラマチックな構図に、日本の浮世絵からの影響を指摘する声も多い。

ファン・ゴッホ兄弟の収集品を公開

こうしたフィンセントの作品に見ごたえがあるのは当然のことだが、本展では「フィンセントとテオ、ファン・ゴッホ兄弟のコレクション」も大きな見どころになっている。画商だったテオはもちろん、フィンセントも画商として働いていた時期があり、芸術品を見る目は確か。二人が集めた作品群は実にセンスがいい。

「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」展示風景。エミール・ベルナール《ベルナールの祖母の肖像》1887年 ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム（フィンセント・ファン・ゴッホ財団）

兄弟は作品を購入するほか、知り合いの画家の作品をフィンセントの絵画と交換して、コレクションに加えることもあった。エミール・ベルナール《ベルナールの祖母の肖像》はそのようにして入手した肖像画。フィンセントはベルナールを気に入り、惜しみなく称賛している。

「（ベルナールのあれらの作品には）なんとも言いようのない、熟慮と賢明さがある。なんとも言いようのない、落ち着きや確かさがあり、自信に満ちている。親愛なる友よ、あれらの作品ほど君がレンブラントに近づいたことはない」（書簡655より）

日本の浮世絵を精力的に集めた

ファン・ゴッホ兄弟は日本の浮世絵の収集にも励み、最終的に500点を超える浮世絵がファン・ゴッホ家のコレクションに残った。展覧会にはそうした浮世絵のコレクションの中から、渓斎英泉《夜の楼》、歌川広重《名所江戸百景 廓中東雲》、三代歌川豊国（歌川国貞）《東海道名所風景 日本橋》などが紹介されている。

「僕のアトリエは、なかなか悪くない。日本の版画をいくつか壁に貼っていたのがよかったのだと思う」（書簡545より）

「日本人はまるで稲妻のように素早く線で描く。神経が繊細で、感覚が素朴だからだ」（書簡620より）

「あの日本人たちが僕たちに教えてくれることは、まるで新しい宗教のように思えないだろうか。あれほど質素に自然のなかで暮らしている。まるで彼ら自身が野に咲く花のようではないか。僕には、日本美術を学びさえすれば、あのようにもっと幸福で陽気な気分になるはずだと思える」（書簡686より）

日本に憧れを抱いたフィンセントは、結局日本に赴くという夢は叶えなれなかったが、陽光あふれる南仏の地に理想化した日本を見出した。日本人以上とも思えるほど、日本と浮世絵を中心に日本美術を愛してくれたフィンセント・ファン・ゴッホ。そうしたフィンセントの心の内や、思いを綴った手紙に触れられるのも、家族たちがフィンセントの遺産をしっかりと守り、後世へとつないでくれたからである。

「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」

会期：開催中〜2025年12月21日（日）※土日・祝日および12月16日（火）以降は日時指定予約制

会場：東京都美術館

開室時間：9:30〜17:30（金曜日は〜20:00）※入室は閉室の30分前まで

休室日：月曜日、10月14日（火）、11月4日（火）、11月25日（火）（10月13日（月・祝）、11月3日（月・祝）、11月24日（月・休）は開室）

お問い合わせ：050-5541-8600（ハローダイヤル）

https://gogh2025-26.jp

筆者：川岸 徹